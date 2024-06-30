Найкоротша вулиця в Одесі та дві її назви

Карпінський – фанат Леніна

Сьогодні пропоную «пройтися» самою, як то кажуть, короткою в Одесі вулицею. Її довжина «аж» 275 метрів, це цілих два квартали.

З 1937 по 1995 роки ця вулиця носила ім’я Карпінського – російського революціонера. Звали його В’ячеслав Олексійович, жив він з 1880 по 1965 роки, був учасником революції, став радянським партійним і державним діячем. Пописував, був партійним літератором, пропагандистом, редактором багатьох періодичних видань, написав кілька книг, брошур та статей з історії КПРС та СРСР про Леніна.

Останнього поважав (любив?) настільки, що сина свого назвав Леном. Що показово, яблуко впало далеко від яблуні: Льон Карпінський (1929-1995) із роками став дисидентом, тобто. супротивником радянської влади, за яку так «топив» його тато. Останній, на своє щастя, до такого «ганьбища» не дожив.

З урахуванням тематики книг «Бесіди про ленінізм», «Бесіди про комунізм», «В. І. Ленін – вождь – товариш – людина», написаних Карпінським В’ячеславом, залишається тільки дивуватися з того, що цю одеську вулицю (до Одеси Карпінський аж ніяк) не перейменували набагато раніше.

Ямчитський забезпечив одеситів доступним житлом

Дали цій вулиці ім’я Ямчитського (1800-1882). Він уже був корінним одеситом, працював на посаді помічника секретаря Одеського комерційного суду. Був благодійником, але стало відомо про це лише після його смерті.

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У своєму заповіті Павло Захарович відписав 511 000 рублів на будівництво будинків для здачі в оренду недорогих квартир і безкоштовної житлоплощі громадянам, з умовою передати будівлі, що носять його ім’я, в «невід’ємну приналежність до міста Одеса».

Для розуміння масштабності вищевказаної суми: середньорічна зарплата робітників за всіма групами виробництва у Росії 1910 року становила 243 рубля. А наприкінці 19 століття ще менше! До цього часу збереглося 6 житлових будинків, збудованих на його гроші. Ось це таки так! – людина по-справжньому реально вписана в історію Одеси. Третє століття вже пішло!

Фото: odportal.com.ua