За що ці мешканці села Шерове так сильно люблять рідну землю

За що ці мешканці села Шерове так сильно люблять рідну землю

Продовжую свою розповідь про село, що розташоване біля селища Іванівка Березівського району, – Шерове. Та про його людей, які живуть тут і працюють, вкладаючи у свою працю всю любов до рідної землі.

Микола Станков

Микола Станков

Микола Станков – етнічний болгарин, який народився у селищі Іванівка. Як справжній болгарин, він вирощує у дворі виноград та, звичайно, виробляє вино. Дружина Миколи Олена – українка. Вона підтримує його в усьому, але не дає непроханих порад і не заважає займатися його суто чоловічою справою.

– Я живу у Шеровому з 1990 року. Одразу, як тільки приїхав сюди, посадив виноград. Увесь наш рід завжди його вирощував. Від батька я отримав у спадщину 500 кущів винограду. Він і зараз росте у батьківському домі в Іванівці. А з винограду, який я виростив вже тут, ми виготовляємо вино. Раніше його робив батько, а зараз цим займаюсь я.

індики

Ще одне давнє захоплення Миколи – це розведення індиків.

– Я двадцять років займаюся підсобним господарством — доглядаю за індиками, качками, курми. Зараз вже на пенсії і маю вдосталь часу. Сьогодні ми доглядаємо 70 індиків. І це не на продаж – вони для родини. Адже родина наша велика: маємо трьох синів, трьох невісток і п’ятьох онуків. М’ясо індиків дуже корисне та смачне. До дев’яти кілограмів м’яса можна отримати з одного індика. Так і живемо. А чим мені займатися? Це і є моє хобі. Я сам за ними доглядаю – за дорослими птахами і пташенятами. Маленьких індиків іноді продаю. Без цих птахів взагалі вже не можу.

Микола Себов

Микола Себов

А цей чоловік, який уважно спостерігає за чимось у полі з дозріваючою пшеницею, – Микола Себов, який багато років займається сільським господарством.

– Народився я у Шеровому в болгарській родині. Тут все життя і живу. Спочатку думав стати музикантом. Але якось так трапилось, що почав займатися землею. Як закінчив сільгоспінститут, так відтоді й дотепер, а це вже 30 років, займаюся фермерством. Зараз ми перебуваємо на 50-гектарному полі. Це парова пшениця. Вологи мало, але що Бог дав, те і маємо.

Готуємося потихеньку до збору. Пшениця, ячмінь, соняшник, кукурудза – вирощуємо зазвичай ці чотири культури.

Порти працюють, слава Богу. Лише вони нас рятують. Потенціал урожайності залишився, а ціна тягне назад, оскільки страхові фонди включено до ціни зерна через ризики війни. Тому ціна цілком упала, але ж працювати потрібно обов’язково.  Ми не маємо наміру здаватися. До того ж нас так не виховували. Все обробляється. На полях все добре, гарно. Стараємося, як тільки можемо.

Анна Терзивец
Ганна Терзівець ПРОФІЛЬ
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