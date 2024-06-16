Була така вулиця: одесит Мізікевич пишався тим, що розстрілював людей

Була така вулиця: одесит Мізікевич пишався тим, що розстрілював людей

Павло Мізикевич в Одесі відзначився тим, що був більшовицьким фанатиком: організовував у місті вбивства незгодних із його ідеями. За це більшовики його ім’ям назвали вулицю Степову. З відходом комунізму вулиці повернули колишню назву.

«Ми розстрілюємо без сорому, і без сорому говоримо про це»

«Одеське Життя» продовжує розповідати про назви одеських вулиць радянського періоду. На цей раз представляємо історію ката, який своєю старанністю у вбивстві людей домігся того, що на його честь дали ім’я історичній вулиці Одеси.

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Павло Петрович Мізікевич, народився одеситом, одеситом і помер. Перше він зробив у 1886 році. Подорослішавши, працював в Одеських залізничних майстернях (надалі це завод ім. Січневого повстання).

Бюст Мизикевича2

Брав активну участь у революційних подіях 1905 року. Зрозуміло, що активізував і під час «Великого Жовтня». В історію Одеси він увійшов як організатор місцевої Червоної гвардії у період іноземної інтервенції та Громадянської війни.

Вбитий німецькими колоністами

На білий терор Мізікевич із усією силою пролетарського гніву відповідав червоним терором. Йому приписують фразу: «Ми розстрілюємо без сорому, і без сорому говоримо про це». Він був комендантом «червоної» Одеси.

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Влітку 1919-го німецькі колоністи під Одесою виявили повну солідарність зі знаменитим Попандопуло зі «Весілля в Малинівці», який співав: «Картина ясна – Одеса червона, і мені з Одесою не по дорозі».

Колоністи повстали проти Рад, і за їх упокорення Павло Мізикевич загинув. Похований в Одесі, вулиця, на якій він жив з 1912 року, почала називатися Мізікевича. Нині вона, як і була до нього, – Степова. «Сік транзит глорія мунді». У перекладі з латині це означає «Так проходить земна слава»…

Раніше ми розповідали: Майже став маршалом СРСР: на честь кого названо вулицю Черняховського в Одесі.

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФІЛЬ
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