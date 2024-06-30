Самая короткая улица в Одессе и два ее названия

Карпинский – фанат Ленина

Сегодня предлагаю «пройтись» самой, как говорят, короткой в Одессе улицей. Ее длина «аж» 275 метров, это целых два квартала.

С 1937 по 1995 годы улица эта носила имя Карпинского – российского революционера. Звали его Вячеслав Алексеевич, жил он с 1880-го по 1965-й годы, был участником революции, стал советским партийным и государственным деятелем. Пописывал, был партийным литератором, пропагандистом, редактором многих периодических изданий, написал несколько книг, брошюр и статей по истории КПСС и СССР, о Ленине.

Последнего уважал (обожал?) настолько, что сына своего назвал Леном. Что показательно, яблоко упало далеко от яблони: Лен Карпинский (1929-1995) с годами стал диссидентом, т.е. противником советской власти, за которую так «топил» его папаша. Последний, к своему счастью, до такого «позорища» не дожил.

С учетом же тематики книг «Беседы о ленинизме», «Беседы о коммунизме», «В. И. Ленин – вождь – товарищ – человек», написанных Карпинским Вячеславом, остается только удивляться тому, что эту одесскую улицу (к Одессе Карпинский аж никак) не переименовали намного раньше.

Ямчитский обеспечил одесситов доступным жильем

Дали этой улочке имя Ямчитского (1800-1882). Уж он-то был коренным одесситом, трудился на посту помощника секретаря Одесского коммерческого суда. Был благотворителем, но стало известно об этом только после его смерти.

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В своем завещании Павел Захарович отписал 511 000 рублей на постройку домов для сдачи в аренду недорогих квартир и бесплатной жилплощади гражданам, с условием передать здания, носящие его имя, в «неотъемлемую принадлежность городу Одесса».

Для понимания масштабности вышеуказанной суммы: среднеГОДОВАЯ зарплата рабочих по всем группам производства в россии в 1910 году составляла 243 рубля. А в конце 19-го века – еще меньше! До настоящего времени сохранилось 6 жилых домов, построенных на его деньги. Вот это – таки да! – человек по-настоящему, реально вписан в историю Одессы. Третий век уж пошел!

Фото: odportal.com.ua