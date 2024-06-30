На одеському пляжі пролунав вибух за кілька метрів від відпочивальників (відео)

Але це все ще нічого в порівнянні з тим, що сталося (або могло б статися, і слава Богу, що не салося!) на одному з одеських пляжів, коли буквально за кілька метрів від купальників пролунав вибух.

Відео інциденту опублікували сьогодні місцеві паблики.

Проте, судячи з кадрів, вибух зовсім не налякав пляжників, благо ніхто не постраждав.

«У далеких країнах відпочиваючих у морі лякають акулами. Ну, а одеситів на морі навіть міни не зупиняють», – констатує Телеграм-канал «Одеське життя».

Хоча насправді це, звісно, ​​не смішно. І цей випадок – дуже показовий: адже не дарма нас попереджають про мінну небезпеку. Так, такі, на жаль, реалії сучасного дозвілля на чорноморському узбережжі.

До речі, офіційна інформація з приводу того, що сталося, поки не надходила.

Також варто нагадати, що не так давно на трьох популярних пляжах в Одесі знайшли кишкову паличку.