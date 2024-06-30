На одеському пляжі пролунав вибух за кілька метрів від відпочивальників (відео)

На одеському пляжі пролунав вибух за кілька метрів від відпочивальників (відео)

Здавалося б, яка небезпека може підстерігати відпочивальників біля моря? Так, пекуче сонце, так – потрібно дотримуватися правил безпечної поведінки на воді (і вже точно не лізти у воду напідпитку, наприклад). А в якихось далеких країнах ще й акули зустрічаються…

Але це все ще нічого в порівнянні з тим, що сталося (або могло б статися, і слава Богу, що не салося!) на одному з одеських пляжів, коли буквально за кілька метрів від купальників пролунав вибух.

Відео інциденту опублікували сьогодні місцеві паблики.

Проте, судячи з кадрів, вибух зовсім не налякав пляжників, благо ніхто не постраждав.

«У далеких країнах відпочиваючих у морі лякають акулами. Ну, а одеситів на морі навіть міни не зупиняють», – констатує Телеграм-канал «Одеське життя».

Хоча насправді це, звісно, ​​не смішно. І цей випадок – дуже показовий: адже не дарма нас попереджають про мінну небезпеку. Так, такі, на жаль, реалії сучасного дозвілля на чорноморському узбережжі.

До речі, офіційна інформація з приводу того, що сталося, поки не надходила.

Також варто нагадати, що не так давно на трьох популярних пляжах в Одесі знайшли кишкову паличку.

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