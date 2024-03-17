Яка знижка на оплату комуналки належиться учаснику війни?

Згідно з постановою Кабміну від 04.06.2016 №389, учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу надається у розмірі 50% знижки, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу ( 2024 року це 4240 гривень).
За інформацією Пенсійного фонду, до членів сім’ї пільговика, яким надається пільга, належать:
- дружина (чоловік);
- їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ груп або особами з інвалідністю І групи;
- особа, яка проживає разом із особою з інвалідністю внаслідок війни І групи і доглядає її, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, і проживає разом з ним.
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