Яка знижка на оплату комуналки належиться учаснику війни?

Куди подавати заяву на пільги за комуналку? Багато хто цікавиться, чи можна подати заяву на призначення пільг та субсидій безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду? Відповідь на це запитання дали у Пенсійному фонді (ПФУ). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки коштує підключення світла, якщо його вимкнули за борги? В Україні з лютого почали відключати світло боржникам. Якщо світло відключать, то щоб відновити подачу електроенергії, доведеться не лише сплатити борг, а ще й заплатити за від’єднання від електромережі та приєднання до неї. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ