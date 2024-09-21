Кому треба звернутися по субсидію на опалювальний період?

Субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

ви орендуєте житло;

у складі вашого домогосподарства (сім’ї) є внутрішньо переміщені особи;

у квартирі мешкає менше людей, ніж зареєстровано;

ви хочете отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо).

Також у разі зміни складу сім’ї або вашого майнового стану, наприклад, здійснення покупки на суму понад 50 тисяч гривень, зокрема, нерухомості, треба звернутися до Пенсійного фонду і повідомити про ці зміни, подавши нову заяву та декларацію.

Врахуйте, якщо ви хочете подати заяву на субсидію, але ви вже похилого віку і потребуєте стороннього догляду, фахівці Пенсійного Фонду (ПФУ) можуть виїжджати на прийоми додому, лікарні або будинку-інтернату. Вам або вашим родичам, представникам медустанов або соцзахисту треба звернутися до Фонду. З фахівцем ви погодите дату і час виїзного прийому, а також перелік документів, необхідних для отримання послуги. Телефонуйте на «гарячу лінію» ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безкоштовні)

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Які прибутки враховують при нарахуванні субсидії?

При нарахуванні субсидії враховується середньомісячний сукупний прибуток домогосподарства (сім’ї).

До сукупного доходу включаються:

зарплата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім соціальної;

соцвиплати, у тому числі пільги на оплату комуналки, придбання твердого палива та скрапленого газу;

допомога з безробіття, інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

доходи, одержані від оренди землі або продажу майна.