Кому треба звернутися по субсидію на опалювальний період?

Більшості отримувачів субсидій не потрібно звертатися до Пенсійного фонду перед початком опалювального сезону – їм субсидії призначать автоматично. Однак є категорії громадян, кому це зробити необхідно.
Субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
- ви орендуєте житло;
- у складі вашого домогосподарства (сім’ї) є внутрішньо переміщені особи;
- у квартирі мешкає менше людей, ніж зареєстровано;
- ви хочете отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо).
Також у разі зміни складу сім’ї або вашого майнового стану, наприклад, здійснення покупки на суму понад 50 тисяч гривень, зокрема, нерухомості, треба звернутися до Пенсійного фонду і повідомити про ці зміни, подавши нову заяву та декларацію.
Врахуйте, якщо ви хочете подати заяву на субсидію, але ви вже похилого віку і потребуєте стороннього догляду, фахівці Пенсійного Фонду (ПФУ) можуть виїжджати на прийоми додому, лікарні або будинку-інтернату. Вам або вашим родичам, представникам медустанов або соцзахисту треба звернутися до Фонду. З фахівцем ви погодите дату і час виїзного прийому, а також перелік документів, необхідних для отримання послуги. Телефонуйте на «гарячу лінію» ПФУ: 0800-503-753 (всі дзвінки безкоштовні)
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Які прибутки враховують при нарахуванні субсидії?
При нарахуванні субсидії враховується середньомісячний сукупний прибуток домогосподарства (сім’ї).
До сукупного доходу включаються:
- зарплата;
- грошове забезпечення військовослужбовців;
- пенсія;
- стипендія, крім соціальної;
- соцвиплати, у тому числі пільги на оплату комуналки, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- допомога з безробіття, інші страхові виплати;
- грошові перекази з-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- доходи, одержані від оренди землі або продажу майна.
Майте на увазі, при нарахуванні субсидії грошова допомога, яку людина отримала один раз на рік, не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Це може бути, наприклад, одноразова допомога від ООН або виплата до Дня незалежності, або одноразова допомога на купівлю твердого палива. Також до сукупного доходу не враховуються щомісячні виплати на проживання переселенців