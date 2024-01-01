В Україні зросли мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: подробиці

Згідно з законом, мінімальна зарплата підвищується із 6700 грн, які були встановлені у жовтні 2022 року, до 7100. Також з 1 квітня буде ще один етап підвищення “мінімалки” – до 8000 гривень.

Разом зі збільшенням розміру мінімальної зарплати, зросте й прожитковий мінімум. З 1 січня він складатиме:

3 023 грн – для працездатних осіб,

2 563 грн – для дітей віком до шести років,

3 196 грн – для дітей від шести до вісімнадцяти років,

2 361 грн – для осіб, які втратили працездатність.

При цьому від сьогодні, 1 січня, в Україні зріс і розмір Єдиного соціального внеску (22%) — з 1474 до 1562 грн.

Також очікується перерахунок мінімального розміру пенсій. З 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2 840 гривень (7100х40%).

Окрім того, планується, що з 1 січня 2024 посадові оклади бюджетного працівника зростуть до 3195 грн, а з 1 квітня – до 3600 грн.

Також варто зазначити, що мінімальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не може бути меншим за мінімалку.