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На сколько вырастут пенсии и будут ли льготы в 2025 году?

На сколько вырастут пенсии и будут ли льготы в 2025 году?

Принят проект бюджета на 2025 год. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритет бюджета – это оборона и безопасность страны. В этой связи расходы в 2025 году на соцзащиту уменьшатся на 12%. И вероятнее всего, социалка снова будет выплачиваться за счет международной помощи.

Расходы на субсидии снизят примерно на 20%. Снижение планируется благодаря более тщательным проверкам получателей субсидий и прекращению выплат тем, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Пока неясно, в каком размере будет скидка на оплату коммуналки для чернобыльцев, военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, ветеранов и жертв нацистских преследований. Теперь им принадлежит скидка на оплату коммуналки от 50 до 100%. В 2025 году этим категориям льгота будет предоставляться не по закону, а так, как решит Кабмин.

Прожиточный минимум в следующем году не будет увеличиваться. Для лиц, потерявших трудоспособность, он составляет 2361 грн. Это означает, что минимальная пенсия, надбавки к ней и разные виды соцпомощи, в том числе для лиц с инвалидностью, останутся без изменений.

Минимальная зарплата в 2025 году тоже останется без изменений – 8000 гривен. Поэтому некоторые пенсии, расчет которых зависит от этого показателя, также не будут меняться.

Обещают индексацию пенсий 1 марта 2025 года. Максимальный размер индексации – не больше 13%, но в 2024 году пенсии повысили всего на 8%.

Пока это только проект бюджета и утвердят его до 1 декабря 2024 года. Еще могут быть внесены изменения, хотя, как показывает практика, основные положения будут сохранены.

Сергей Коробкин, независимый консультант ИА "Центр медиа"
Сергей Коробкин ПРОФИЛЬ
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