Де в Одесі спробувати найкращі пончики та святкові страви

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Пончики – смачна традиція із сенсом

За давньою традицію під час Хануки треба споживати страви, обсмажені в олії. Це символізує диво свята: коли юдеї прийшли відновлювати свій Храм, вони знайшли лампадку з олією. Олії було дуже мало, лише на один день. Але коли менору запалили, то вона горіла вісім днів. Саме тому стільки днів її і святкують. На застілля готують пончики суфґанійот, латкес (схожі на українські деруни), різні оладки.

Знайти саме такі пончики в Одесі доволі важко. Зазвичай їх роздають в єврейських спільнотах, під час святкових вечорів та частувань. Тісто для пончиків – дріжджове, а в середині зазвичай начинка: ягідний, фруктовий джем або крем.

Царство пончиків

Незважаючи на велику популярність пончиків в усьому світі, в Одесі – це не самий популярний десерт. Принаймні на перший погляд здається, що вибір круасанів, макарунів та шу значно більший. Втім, є люди, які вирішили виправити цю несправедливість, тож у вересні вже минулого року на вулиці Добровольців (колишня Говорова), навпроти парка Перемоги, відкрилося кафе Tuba з великим асортиментом пончиків. В звичайний день тут можна знайти їх з десяток видів і не тільки з різноманітними наповнювачами, а й з різних видів тіста і не лише солодких.

Кафе Tuba – проєкт добре відомої в місті кондитерської «Клара Захарівна», чиї заклади знаходяться в декількох точках міста.

Що в меню

В меню кафе можна знайти пончики з солодкими вершковими, кавовими, фруктовими начинками. Можна обирати на смак або візуально, адже кожний пончик ще й виглядає по-іншому.

Але крім пончиків тут ще подають сніданки: сендвічі (210-310 грн), сирники (230-240 грн), яєчню (280 грн), картопляники (200-270 грн) і навіть готують сучасну манну кашу з матча та вишнями (220 грн).

З 12-ї години тут починають готувати десять видів піци (260-400 грн). З обідньої години і до вечора можна зʼїсти щось більш поживне: декілька видів супів, салатів та гарячих страв. До речі, меню тут доволі динамічне і часто ті чи інші позиції додаються або прибираються в залежності від сезону, свят чи навіть дня тижня. Так, наприклад, зараз з’явилася вкладка «Різдво» з трьома стравами та наливками. Меню тут лише електронне, що дає можливість кожного ранку його оновлювати та моментально позначати позиції, які вже розкупили.

Цитати з меню:

піца «Маргарита» – 260 грн;

сендвіч з креветками – 290 грн;

картопляник з грибами – 200 грн;

млинці з телятиною – 250 грн;

борщ з телятиною та квасолею – 280 грн;

салат з хрумким баклажаном – 180 грн;

шніцель у соусі дзадзикі – 200 грн;

пончик «Іриска» – 100 грн;

пончик «Фісташка» – 170 грн.

А що на смак?

Для знайомства я обрала пончики з лимоном, шоколось, новорічну ялинку, полуницю-йогурт та… холодець. Чому, холодець? Тому що він виглядає як пончик – кільце (донат). Крім цікавої подачі в креманці та з рожевим соусом, куди додали хрін, треба відзначити незвичайний тонкий та ніжний смак страви.

Ну а після холодцю переходимо до солоденького. Звісно, хотілося спробувати декілька варіантів, щоб обрати свій найкращий. Скажу чесно, я не великий любитель пончиків саме тих, що смажать у олії, тому можу їх зʼїсти один-два рази на рік. Але виявляється, що пончиків існує безліч видів, і їх готують не лише на олії. Пончики в Tuba готують з тіста бріош та з листкового тіста і випікають в духовці.

В якості начинки використовують різні види крему: на основі згущеного молока, маскарпоне, заварний, вершковий та йогуртовий.

Шоколось

Його я обрала в першу чергу через його новорічну «зовнішність» та шоколадні роги. Також я вперше куштувала пончик з листкового шоколадного тіста. І ви знаєте, цей варіант мені дуже сподобався. Всередині було багато ніжного шоколадного крему. І в принципі, одного такого лося вистачить для вечері. Приємно, що під час його приготування жодний лось не постраждав.

Пончик-ялинка

Нарядний «двоповерховий» пончик з тіста бріош, залитий зеленою глазур’ю і ванільним заварним кремом. Гарний, великий та дуже ситний. Його солодкість збалансована додаванням вишні з компоту. Через розмір він більше схожий на маленький тортик. Втім, це теж обмежена святкова пропозиція, яка скоро зникне з прилавку. Є у цій «ялинці» невеликий мінус – дуже тверді цукрові бусинки. Звісно, їх можна не їсти. В такому разі рекомендую їх зчистити заздалегідь, адже при потраплянні на зуб – відчуття не дуже приємні.

Полуниця-йогурт

Насичений полуничною свіжістю смак. Легкий йогуртовий крем з додаванням варення робить цей пончик майже дієтичним (особливо, якщо б він подавався окремо від смачного тіста).

Лимон

Цей смак я обрала саме через наявність цитрусу, який дуже полюбляю. На мою думку, кислинка здатна додати майже до будь якої страви обʼємності та смаку. Але мені здалося, що якраз лимону в кремі виявилось замало, я очікувала більшої насиченості. Втім припускаю, що, таких любителів «кисленького» не так багато.

Загальне враження

Дуже приємний заклад із затишною атмосферою, гойдалкою всередині та негучною музикою.

Виявилось, що пончики можуть бути справжнім кондитерським шедевром і сміливо можуть замінити на солодкому столі звичні тістечка та торти. Ще одна деталь – всі вони мають доволі великий розмір, і одного пончика вистачить на перекус. До речі, продавець на касі розказав, що зараз кондитери працюють над несолодкими смаками – сирним, мʼясним. Тож особисто я з нетерпінням чекаю цих новинок.

«Пончикова» карта світу

Україна. У нас теж існують власні пончики, які називають «пампухи».

Здобні та пухкі, їх зазвичай готують на Різдво для пригощання колядників. Начинки цих пампух традиційно солодкі, але сучасні кухарі також сміливо експерементують зі смаками.

Італія. Італійці люблять почастуватися пончиками – бомболоні. В дріжджове тісто там додають цедру лимона, а начинку зазвичай готують шоколадну з горіхами.

Польща. У наших сусідів пончики називаються «пачек». У них дуже солодке тісто. Їх часто начиняють джемом або солодкими пастами.

Франція. Пончики беньє. Вони легкі та невеликі за розміром і в залежності від регіону можуть бути у вигляді кульки або квадратика. Французи щедро посипають їх цукровою пудрою. Інший вид популярних пончиків – круллер. Вони м’які всередині та хрусткі зовні й мають голландсько-німецьке походження.

Іспанія. Відомі чурос зовні виглядають не так як ми звикли, але це теж пончики, які обсмажуються у великій кількості олії. Зверху чурос поливаються шоколадом та (або) посипаються посипками. Чурос популярні в усіх іспаномовних країнах світу.

США. Донати – здається, найпопулярніший нині вид пончика у вигляді кільця. Але в Америку донати привезли голландці, саме вони покривали їх яскравою глазурʼю, яку так полюбляють діти. США – величезна країна, тому й популярних пончиків там декілька видів. Хашпапі – готують з кукурудзяної муки, через що вони виходять з хрусткою скоринкою. Вони прийшли з африканського континенту.

Канада. Їхні пончики називаються «тімбітс». Вони відрізняються від донатів наповненням та значно меншим розміром. Іноді їх ще називають «манчкіни».

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Фото автора та з сайту закладу