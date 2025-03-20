Кропивницький цієї ночі пережив наймасованішу ворожу атаку. Увечері 19 березня в місті пролунало щонайменше 30 вибухів. Ворог атакував дронами житлові квартали, є значні руйнування.

Унаслідок атаки постраждали десять мирних жителів, зокрема четверо дітей.

«Лікарі обласної лікарні та ЛШМД оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань. З постраждалими працюють психологи ДСНС», – повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Через обстріл Кропивницького та пошкодження інфраструктури «Укрзалізниця» змінила маршрут руху для низки поїздів:

№53 Дніпро – Одеса;

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ;

№7 Харків – Одеса;

№128 Львів – Запоріжжя;

№52 Одеса – Запоріжжя.

Рух обхідним маршрутом призведе до затримки щонайменше на 3 години, попереджає перевізник.

Загалом у ніч на 20 березня росіяни атакували Україну 171-м безпілотником.

У Повітряних силах підтчердили збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів. 63 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Унаслідок російської атаки постраждали Кіровоградська, Сумська та Донецька області.

Росіяни повідомляють про атаку на Енгельс

Саратовська область Росії цієї ночі зазнала атаки безпілотників. У місті Енгельс пошкоджено будівлю лікарні, постраждала одна людина, повідомив губернатор регіону.

Українські засоби інформації, ґрунтуючись на даних геолокації, пишуть, що було влучання по складу військового аеродрому «Енгельс-2».

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві пабліки вказує, що в місті Енгельсі могла початися евакуація мешканців будинків, прилеглих до авіабази.

Про ситуацію на фронті

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував українські підрозділи біля Кримського, Торецька, Дачного та Діліївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмів агресора.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 13 атак загарбників у районах Привольного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників, також ворог завдав 23 авіаційні удари.

Втрати ворога за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1400 осіб.

Також українські воїни знешкодили: