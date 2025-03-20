отключение света

Південний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17.00:

  • Сімʼї Глодан, 10-14,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.

Роботи до 19.00:

  • Героїв Крут, 33, 33а, 45а,
  • І. та Ю. Лип, 22, 26.

Роботи до 20.00:

  • Китобійна, 18-92,
  • Шелухина, 1-33,
  • Планетна, 38а,б,
  • Чернігівська, 3-6,
  • пров. Климовича, 2 – 8,
  • пров. Чехівського,1-8,
  • пров. Василя Кричевського, 2-8,
  • пров. Павла Чубинського, 3-7,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Чернігівський, 2-8.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Отамана Головатого, 102,
  • Чорноморського Козацтва, 88-100.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Дністровська, 1-19,
  • Сегедська, 1-3,
  • пров. Місячний, 2,
  • Овідіопольська дор., 3, 9, 9а,
  • Лугова, 42-73,
  • Кустанайська, 2-28,
  • Овідіопольська, 1-26,
  • Прирейкова, 21-50,
  • Олеші, 10,11,13,
  • пров. 1-2й Кустанайський, 1-4,
  • пров. Азовський, 1-16,
  • Сінна, 1-15,
  • узвіз Деволанівський, 1,12,
  • узвіз Польський, 1-9,
  • Польська,
  • узвіз Карантинний, 1,
  • Літакова, 22,
  • Кандинського, 1-36,
  • Задніпровського, 3-32,
  • пр. Шевченка, 8-9,
  • Ланжеронівська, 2,
  • узвіз Ланжеронівський, 2,
  • Строкатої, 5-8,
  • Берестейська, 17-53,
  • Вишні, 3-44,
  • Стовпова, 17,
  • Танкістів, 56-62.

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