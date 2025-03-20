Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Сімʼї Глодан, 10-14,
- пр. Князя Я.Мудрого, 28-30.
Роботи до 19.00:
- Героїв Крут, 33, 33а, 45а,
- І. та Ю. Лип, 22, 26.
Роботи до 20.00:
- Китобійна, 18-92,
- Шелухина, 1-33,
- Планетна, 38а,б,
- Чернігівська, 3-6,
- пров. Климовича, 2 – 8,
- пров. Чехівського,1-8,
- пров. Василя Кричевського, 2-8,
- пров. Павла Чубинського, 3-7,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський, 2-8.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Отамана Головатого, 102,
- Чорноморського Козацтва, 88-100.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Дністровська, 1-19,
- Сегедська, 1-3,
- пров. Місячний, 2,
- Овідіопольська дор., 3, 9, 9а,
- Лугова, 42-73,
- Кустанайська, 2-28,
- Овідіопольська, 1-26,
- Прирейкова, 21-50,
- Олеші, 10,11,13,
- пров. 1-2й Кустанайський, 1-4,
- пров. Азовський, 1-16,
- Сінна, 1-15,
- узвіз Деволанівський, 1,12,
- узвіз Польський, 1-9,
- Польська,
- узвіз Карантинний, 1,
- Літакова, 22,
- Кандинського, 1-36,
- Задніпровського, 3-32,
- пр. Шевченка, 8-9,
- Ланжеронівська, 2,
- узвіз Ланжеронівський, 2,
- Строкатої, 5-8,
- Берестейська, 17-53,
- Вишні, 3-44,
- Стовпова, 17,
- Танкістів, 56-62.