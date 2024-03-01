Три нові зірки відкрили на одеській Алеї зірок: на честь кого саме

— Україна перебуває в стані війни, спровокованої росією, вони не тільки нищать нас фізично, але й хочуть позбавити нас наших традицій, історії та пам’яті. Саме тому сьогодні ми відкриваємо нові зірки на Алеї слави, щоб вшанувати пам’ять тих, чиї імена відзначилися в Одесі й в усьому світі, тих, хто зробив одеську культуру світовим надбанням, – зазначив на відкритті нових зірок заступник міського голови Павло Вугельман.

На честь кого відкрили зірки цьогоріч

Традиційне відкриття зірок у День міста минулого року було відтерміноване з міркувань безпеки. Тож цього року подію спеціально перенесли на Міжнародний день письменника.

Сьогодні, 1 березня, урочисто відкрили зірки на честь:

Олександра Вікторовича Дорошенка (1943-2021)

Олександра Володимировича Козачинського (1903-1943)

Михайла Івановича Жука (1883-1864)

Олександр Вікторович Дорошенко (1943-2021)

Олександр Вікторович Дорошенко, відомий одеський письменник, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії холоду, прозаїк, краєзнавець та лауреат премії «Твої імена, Одесо!». Його твори, такі як «Переправа через Стікс», «Сентиментальна подорож», «Атлантида Євреїв», поема «Моє Місто», «Очі котів, що стережуть», служать яскравим прикладом літературної спадщини Одеси.

Олександр Володимирович Козачинський (1903-1943)

Олександр Володимирович Козачинський, письменник, журналіст, фотограф та автор повісті «Зелений фургон», заслужено отримав визнання як один із творців літературного образу Одеси та спадщини української культури.

Михайло Іванович Жук (1883-1864)

Михайло Іванович Жук, видатний український графік, живописець, кераміст, поет, перекладач і педагог, засновник Української академії мистецтв та один із провідних представників українського модерну. Його внесок у розвиток мистецтва та освіти в Одесі надзвичайно значний.