«Одеське життя» продовжує тему перейменування одеських вулиць і розповідає про тих, на чию честь названо одеські вулиці, — про письменників, музикантів, історичних діячів, борців за мир не тільки в Україні, а й в інших країнах.

Сім’я Іцхака Рабина

Батьки Іцхака Рабіна з’явилися на світ на території колишньої російської імперії. Мати була родом із білоруського Могильова, а батько народився у селі Сидоровичі Київської області. 1904 року вони поїхали до Америки, де глава сім’ї змінив прізвище — Рабичів на івритське Рабін.

У 1917 році батько Іцхака репатріювався в Палестину, а через два роки в 1919 те саме зробила і його мати.

Військова кар’єра Іцхака Рабіна

Іцхак закінчив знамениту сільськогосподарську школу «Кадурі» і мріяв стати фахівцем у сфері сільського господарства, але в Палестині (нині Ізраїль) тоді йшла війна, і захист батьківщини здався йому важливішим за будь-яку мрію. Через рік юнак добровільно вступив на військову службу, де виявилося багато його талантів. У 33 роки він став генералом, а в 40 років — начальником генштабу збройних сил Ізраїлю. До речі, саме під командуванням Іцхака Рабіна ізраїльська армія здобула перемогу в історичній у Шестиденній війні.

Політична кар’єра Рабіна

Після армії Іцхак розпочав політичну кар’єру. Спочатку він став послом у США, пізніше був обраний до парламенту, а після відставки Голди Меїр став наймолодшим прем’єр-міністром Ізраїлю.

Проте через кілька років Рабін був змушений залишити цю посаду в результаті скандалу — у його дружини виявився рахунок в одному з американських банків, що на той час в Ізраїлі було заборонено і вважалося порушенням закону.

Попри це, Іцхак Рабін був призначений міністром оборони. Завдяки йому у збройних силах Ізраїлю пройшли реформи, а армія була забезпечена найсучаснішими видами зброї. Тоді Рабін і отримав прізвисько «Містер Безпека».

Пізніше він знову обійняв посаду прем’єр-міністра Ізраїлю і підписав Декларацію про принципи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, в результаті якого з’явилася Палестинська автономія. За це він був відзначений Нобелівською премєю миру.

4 листопада 1995 року під час мітингу в Тель-Авіві, який був присвячений підтримці мирного врегулювання відносин, Іцхак Рабін був убитий єврейським екстремістом. З того часу дванадцятий день єврейського місяця хешван (жовтень-листопад) став офіційним днем пам’яті Іцхака Рабіна.

Крім Одеси вулиця, названа на честь Іцхака Рабіна, є в німецькому місті Нюрнберзі.

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