«Безпритульні, але не покинуті»: історії волонтерів, що дбають про бездомних тварин

На кожному ринку є свої улюбленці

Напевне, всі собаки хочуть мати свою Людину. Або хоча б знайти місце під сонцем – адже це шанс вижити. Таким місцем для деяких собак та кішок став Балтський ринок. Тут вони згуртовані у зграйки. Хто в рибних рядах, хто біля м’ясного, молочного корпусів. Тут їх смачно годують, тому вони спокійні, не агресивні до людини.

— Тварини ніколи не кривдять, не обманюють. Люди ж здатні на зраду. Чимало собак знають, що таке людська агресія, але продовжують вірити людям, — ділиться думками продавчиня Таїсія.

Винні не собаки, а люди

— У двір нашого багатоквартирного будинку регулярно підкидають котів і собак. Ми їх підгодовуємо, лікуємо, а нам їх все приносять, і приносять. Але ж чи не простіше регулювати розмноження домашніх тварин, ніж викидати їх на вулицю? Там вони або гинуть, або поповнюють зграї безпритульних тварин. Люди їх бояться, і це не дивно. Але винні не собаки, а люди, які їх викидають, — каже жителька Балти Любов Козаченко.

Як зазначає ветеринар Володимир Глухов, сьогодні власники домашніх тварин досить часто звертаються щодо стерилізації та щеплень. Люди стали уважніше ставитися до здоров’я братів наших менших і більше дбають про їхню безпеку, та й про власну. За його словами, стерилізація – це єдиний можливий спосіб контролювати кількість безпритульних тварин на вулицях. Про це говорять провідні ветеринари, біологи та кінологи. Звичайно, програма масової стерилізації буде успішною передусім за сприяння міської влади.

Чи до собачої проблеми під час війни?

В чому полягає системна робота? Це і пристосування приміщення під притулок, і стерилізація тварин, і їхня перетримка з переданням під опіку. Все це потребує великих фінансових витрат. Чи може міський бюджет дозволити їх собі зараз? За роз’ясненням звернулась до міськради.

Читайте також: Собаки всюди: як безпритульні бродяги об’єднують волонтерів і жителів Рені

— На Балтщині вже багато років проводиться робота зі зменшення кількості безпритульних тварин із залученням спеціалізованих організацій та волонтерів. Навіть під час війни ця проблема на порядку денному міськради, — каже Ірина Матарас, головний спеціаліст з благоустрою відділу розвитку житлово-комунальної інфраструктури Балтської міської ради.

Місце під сонцем

Балтяни успішно співпрацюють з благодійними та громадськими організаціями «Місце під сонцем», «12 вартових», «Зооконтроль». Перші дві благодійні організації не лише допомагають безпритульним тваринам, вони ще й рятують їх з територій, де йдуть бої.

Так, ще у липні 2022 року волонтерка Христина Драгомарецька за підтримки закордонних благодійних фондів організувала у Балтській громаді стерилізацію десятків безпритульних тварин. Крім того, Христина прилаштувала їх в сім’ї.

Читайте також: Одеситам розповіли, як стерилізувати вуличних кішок та собак

Благодійна організація «12 вартових» рік тому три дні проводила відлов, стерилізацію та вакцинацію безпритульних тварин у громаді. За результатами роботи 160 собак та кішок було простерилізовано.

Комунальним управлінням «Балта-благоустрій» у листопаді 2023-го укладено договір з громадською організацією «Зооконтроль». Цією організацією простерилізовано 60 безпритульних тварин на загальну суму 260 тисяч гривень.

Як зазначає пані Ірина, на 2024 рік місцевим бюджетом заплановано 285 тисяч гривень на роботу з безпритульними тваринами. Оголошено тендер.

Стерилізація безкоштовна

Щоб на вулицях не було безпритульних тварин, їх треба звідти забрати. Саме цим займаються місцеві зооволонтерки Ольга Задерей, Альона Піпіш, Олена Хмеленко.

— Завдяки цим жінкам та небайдужим мешканцям громади, які відгукуються на потреби волонтерів, роблячи грошові внески, було простерилізовано 20 тварин та влаштовано до родин більше сотні цуценят. Назустріч волонтеркам завжди йде ветлікар Володимир Глухов — головний спеціаліст Держспоживслужби Подільського району. Установа стерилізує тварин безкоштовно. Заплатити треба тільки за ліки, — уточнює пані Ірина. — Також волонтери займаються лікуванням та годуванням тварин.

— Операції тваринам проводяться під наркозом, тож вони сплять і не відчувають болю. Також вводять антибіотик, який діє протягом трьох діб, та знеболювальне. Крім того, на вухо чіпляють кліпсу (бірку). Спостерігають за ними після операції і доставляють на те місце, звідки тварина була взята. Тож якщо ви бачите собаку з такою бірочкою – знайте, що пес стерилізований, вакцинований від сказу і не становить небезпеки для людей, — каже Володимир Глухов.

Хочеш-не-хочеш, мусиш

Пенсіонерка Ірина Ружаленко облаштувала притулок для безхатніх тварин не з власної волі. До її обійстя постійно підкидають кошенят і собак. Жінка ж не може залишити тварин помирати голодною смертю. Тому опікується ними. Сьогодні у цьому вимушеному притулку утримується близько ста тварин. Свою мізерну пенсію Ірина ділить з тими, хто був зраджений, даруючи їм своє тепло та даючи дах над головою.

Нещодавно до її стихійного притулку приїжджав «Зооконтроль». Спеціалісти були дуже здивовані тим, що всі тварини тут стерилізовані, вгодовані, шерсть у них аж виблискує. Скрізь порядок, облаштовані місця. І це все – на кошти пенсіонерки.

«Кошки-хромоножки»

Є у місті і приватний притулок «Кошки-хромоножки». Під опікою Олени Хмеленко понад 20 котиків.

– У мене перегрівається телефон від дзвінків з проханням забрати домашніх тварин. Куди ж я дінусь, забираю. Обурює людська безвідповідальність! Є багато безпритульних, яких треба доглянути і прилаштувати, — з хвилюванням розповідає пані Олена.

«Це ви завідуєте собаками?»

— Це ви завідуєте собаками в центрі міста? Я щоранку відбиваюсь від них сумками. Заберіть їх, — кричала мені навздогін жінка, — каже Ольга Задерей.

Пані Ольга – журналістка, волонтерка, котра разом зі своїми колегами самотужки ловить «злих, страшних» собак і везе їх на стерилізацію. Скільки врятованих собачих і котячих душ на рахунку ентузіастів, жінка не лічила. Зате знає, що всім безпритульним дала шанс на життя у люблячій родині. І якщо хтось бачить десь викинутих тваринок, вони одразу телефонують Ользі. Адже її номер телефону є у Фейсбуці і вона завжди на зв’язку.

– Безпритульні – це колишні домашні, — каже Ольга. — Будьте відповідальними за них. Стерилізуйте! Будьте терпимими до безпритульних тварин, які намагаються якось вижити. І відбивайтесь від них не камінням, а сосисками!

Читайте також: Проблема безпритульних тварин: як їм допомогти, стерилізувати їх і вакцинувати

Як каже зооволонтерка, у громаді немає меценатів, які б давали гроші на потреби безпритульних тварин. Ті кошти, що дають друзі, і є ресурси волонтерок.

– Днями ми їхали стерилізувати двох собачок. Таксист здер 400 гривень, ліки на стерилізацію — півтори тисячі. На двох витратили три тисячі. А нам скинули всього 700 гривень, — пояснює Ольга.

Наразі волонтерки шукають заможних людей, котрі могли б робити благодійні внески. Тоді ситуація з безпритульними тваринами покращилася б. Їх можна було б своєчасно стерилізувати, вакцинувати, обробляти від паразитів.

– В усьому світі собаки – це екочастина територій. І не собака, а людина повинна вміти поводитися. В усьому світі знають, що треба злізти з велосипеда, якщо ти побачив вдалині собаку, і пройти цей відрізок пішки. А не розмахувати ногами і кидати каміння, — каже Ольга.

Кількість безпритульних тварин могла б зменшитись і залишатися стабільною. Але безвідповідальність мешканців громади, котрі просто викидають тварин, дестабілізує ситуацію. Кожен має сам нести відповідальність за долю свого чотирилапого друга.

Читайте також: