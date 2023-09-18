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Молодь Болградщини за п’ять днів побувала на найвідоміших місцевих локаціях

Молодь Болградщини за п’ять днів побувала на найвідоміших місцевих локаціях

В місті Болград для молоді пройшов навчальний літній тематичний табір «Спільна спадщина» у рамках міжнародного проекту «Розвиток та просування спільної спадщини».

Для юнаків та дівчат Болградської громади п’ять днів пролетіли швидко, але залишили багато вражень, знань, емоцій та знайомств. Молодь відвідала туристичну локацію «Медовий центр», де подружжя Баурда провело екскурс у світ меду. Учасники табору мали можливість на власні очі побачити різноманітний інвентар, а також дізнатися про секрети успішного бізнесу. 

Учні також завітали в гості до господаря туристичної локації крафтового виготовлення м’ясної продукції «Балканські ястія» Сергія Русєва. Вони разом із дружиною Наталією відроджують стародавні рецепти приготування м’ясних делікатесів, прянощів, консервації та іншої продукції, притаманної Бессарабії.

Сергій Русєв розповідає про «Балканські ястія»

Сергій Русєв розповідає про «Балканські ястія»

На відвідинах обласного центру гагаузької культури в селі Виноградівка і обласного центру болгарської культури в місті Болград директорки закладів культури Ольга Кулаксиз та Галина Іванова розповіли учням про історію гагаузів та болгар, які оселилися багато століть назад саме на цих землях. 

Пощастило учасникам потрапити і на екскурсію до будинку народних ремесел в селі Кубей.

— Цей будинок — місце, де можна доторкнутися до живої історії. Для мене це — ціле життя, — підкреслив господар дому-музею Олександр Полібза

Олександр разом зі своїм помічником Валерієм Гайдаржи навчили молодь грати в ігри пращурів — ошик та курам. Хлопці були у захваті від ігор, а дівчат більше цікавили жіночі прикраси, сукні та ткацтво.

Четвертий день тематичного табору розпочався з відвідування локації «Щедра околиця» у селі Табаки Болградської громади. Власники крафтової сироварні — сім’я Курдових — з 2018 року радують бессарабців та гостей неймовірно смачними сирами. Тут виготовляється понад 20 видів твердих, напівтвердих сирів та бринзи.

Галина Курдова провела цікаву екскурсію та розповіла допитливій молоді про всі етапи виготовлення крафтового сиру та бринзи. До речі, кожна зустріч завершувалася дегустацією виробів. 

Цікавим був майстер-клас «Петриківський розпис» від Людмили Гацури, майстрині з Миколаєва. З початку повномасштабного вторгнення вона з доньками знайшла тут прихисток і  продовжила улюблену справу. 17 серпня в Болграді вперше пройшла виставка «Петриківський розпис», де роботи Людмили побачили всі бажаючі.

Фінальною частиною тематичного табору стало представлення та захист власних проектів. Три команди розповіли, яким вони бачать туристичний потенціал Болградської громади.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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