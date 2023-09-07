Деленські учні провели ярмарок на підтримку ЗСУ

Сьогодні кожен із нас намагається будь-чим допомогти країні та військовим. З цією метою у селі Делень Арцизької громади в рамках проекту «Разом до Перемоги» силами учнів місцевого ліцею було організовано ярмарок на підтримку ЗСУ.

Провели його напередодні Дня села — в останню неділю серпня селу Делень виповнився 191 рік. Як і по всій країні, тут під час війни не проводяться масові зібрання, і, звісно, не до фестивалів зараз людям. А ось ярмарок припав усім до душі – і люди поспілкувалися, і справу добру зробили.

З ініціативи місцевих педагогів усі охочі учні могли долучитися до ярмарку з будь-яким товаром.

Семикласник Іван Саріїв, наприклад, приніс булочки з родзинками, випечені його мамою. Вони дуже швидко розпродалися, оскільки виглядали дуже апетитно. Слідом за булочками розкупили також пончики і трубочки.

Мешканці села із задоволенням купували кімнатні квіти, і навіть яйця хтось зміг придбати за вигідною ціною.

Директор Деленського ліцею Олена Патарська розповіла, що це вже другий учнівський ярмарок, організований на підтримку ЗСУ.

— Такі заходи об’єднують людей різних поколінь, дають відчути себе причетними до потужного протистояння нашого народу, а також це і можливість для господарочок продемонструвати свої кулінарні таланти, — поділилася керівниця навчального закладу.

У результаті все представлене на ярмарку було розпродано, а кошти передані керівництву Арцизької громади. Далі, за словами Олени Опанасівни, на зібрані кошти будуть закуплені необхідні прилади та відправлені адресно до підрозділів, де служать уродженці громади.

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