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Арцизький музей провів екскурсію за донати на ЗСУ

Арцизький музей провів екскурсію за донати на ЗСУ

Екскурсія у такому форматі в Арцизі відбулася вперше. Учасників підвозили автобусом до місцевих пам’яток, а завідувач Арцизького історико-краєзнавчого музею Дмитро Чебан розповідав про їх створення, доповнюючи розповідь цікавими фактами. Гості міста та й місцеві жителі дізналися багато нового про славну історію Арцизу, в минулому – німецьку колонію.
Розпочався пізнавальний захід зі знайомства з музеєм, де представлені експонати побуту та елементи культурної спадщини минулих поколінь. Після огляду скіфської експозиції гурт виїхав на знаменитий Скіфський курган.
Побували і на місці розташування німецької кірхи, де зараз встановлено пам’ятний знак засновникам міста та зберігся паркан від старої забудови. І біля будівлі райспоживспілки, де за німецьких колоністів розташовувалися префектура і суд.
Вразила відвідувачів та садиба Анатолія Колосова – сучасний міні дендропарк, де зібрані рідкісні для півдня Одещини рослини. Привітний господар — ландшафтний дизайнер Анатолій Колосов — розповів цікаві факти про створення садиби, паралельно даючи гостям практичні поради щодо садівництва.

Екскурсія в такому форматі в Арцизі пройшла вперше. Учасників підвозили автобусом до місцевих пам’яток, а завідувач Арцизького історико-краєзнавчого музею Дмитро Чебан розповідав про їх створення, доповнюючи розповідь цікавими фактами. Гості міста, та й місцеві жителі, дізналися багато нового про славну історію Арцизу, в минулому – німецьку колонію.

Почався пізнавальний захід зі знайомства з музеєм, де представлені експонати побуту та елементи культурної спадщини минулих поколінь. Після огляду скіфської експозиції гурт виїхав на знаменитий Скіфський курган.

Побували і на місці розташування німецької кірхи, де зараз встановлено пам’ятний знак засновникам міста і зберігся паркан від старої забудови. І біля будівлі райспоживспілки, де за німецьких колоністів розташовувалися префектура і суд.

Вразила відвідувачів та садиба Анатолія Колосова – сучасний міні дендропарк, де зібрані рідкісні для півдня Одещини рослини. Привітний господар — ландшафтний дизайнер Анатолій Колосов — розповів цікаві факти про створення садиби, паралельно даючи гостям практичні поради щодо садівництва.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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