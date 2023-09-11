Тренер Олег Лобанов: «Футбол — мирна гра, і кожен зіграний матч присвячується нашій перемозі!»

В День фізкультурника, 9 вересня, найкращий дитячий футбольний тренер Любашівщини, ветеран спорту, вчитель фізичної культури Любашівського ліцею №2 Олег Лобанов відзначив свій 50-річний ювілей.

Створивши футбольний клуб «Юність», талановитий тренер вже виховав понад 200 футболістів, які стали новими зірочками України.

Тренер – це робота без вихідних

Тренером Олег Лобанов став несподівано — до того працював у банківській сфері та активно грав у футбол. Одного літнього ранку 9-річний син Сашко з товаришами несподівано попросили Олега тренувати їх. Слова дітей не сприйняв серйозно, але запропонував охочим зібратися на шкільному стадіоні. Як же він здивувався, коли побачив 15-20 діточок, охочих займатися футболом.

Відтоді, з часу організації у 2007 році дитячої футбольної команди «Любава» при ДЮСШ, яка згодом стала футбольним клубом «Юність», тривають заняття любашівських юніорів, вихованців спортивної школи Лобанова. Нині вона переросла у громадську організацію «Футбольний дитячо-юнацький клуб «Юність».

Впродовж 17 літ понад 200 школярів з Любашівки та навколишніх сіл стали членами клубу й успішно виступали на футбольних турнірах районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Пам’ятними для дітей і тренера стали турніри на Львівщині, у Буковелі, Кракові, Словаччині, Молдові, Угорщині тощо.

Щороку скарбниця нагород любашівських футболістів поповнюється новими спортивними трофеями і вже нараховує майже сотню кубків, безліч золотих, срібних і бронзових медалей, почесних грамот та відзнак. З останніх спортивних здобутків — срібло, завойоване на турнірі, присвяченому Дню Незалежності, що проходив у селищі Березівка.

Вагомий успіх клубу — результат майстерності та успішності талановитого тренера і футболіста Олега Георгійовича Лобанова. На спортивних урочистостях, присвячених 10-річному ювілею ФК «Юність», майже 150 юних футболістів отримали спеціальну відзнаку — пам’ятну ювілейну медаль. Тренер, вийшовши під бурхливі оплески на сцену, розповів про основні віхи становлення дитячого футболу у Любашівці. За його спогадами, батьки школярів Дем’яна Височини, Артура Бордюжі, Іллі Демчевського та його власний син звернулися до нього з пропозицією організувати спортивну секцію з футболу. Відтоді для багатьох дітей футбольний клуб «Юність» став не тільки місцем тренувань та гри, а справжньою школою мужності, стійкості, відваги та спортивного азарту. Особисто Олег Лобанов, нарівні з тренерством, успішно виступав у клубах ветеранської ліги «Ятрань-80» (Умань), «Нива» (Київщина), «Legion» (Київ) та в складі збірної Естонії.

Клуб «Юність» зростив чимало знаних футболістів. Це Олександр Дехтяренко, який виступав у прем’єр-лізі України, Ельвіра Щербак (жіноча команда U16 «Динамо» Київ), Богдан Маймескул і Євген Іванченко (клуб Кохтле-Ярве, Естонія), Геннадій Калинчук (ФК «Törpa», Угорщина), Марат Шведов (АФ «Мукачево»), Матвій Балашов (МФК «Миколаїв»), Максим Балакай (ФК «Ковалівка»), Дмитро Рибальченко і Денис Дехтяренко (СДЮШОР міста Ужгород), Адам Коска (FC «Bratslov») та інші.

Щоб діти грали під мирним небом

З початком повномасштабної війни Олег Лобанов добровільно поповнив лави тероборони, згодом — ЗСУ. Дехто з його дорослих вихованців також захищає Вітчизну.

На жаль, військовій службі завадили старі травми, отримані ним у футбольних баталіях. Тож тренер повернувся до роботи. Тепер набирає майбутніх футболістів ще зовсім маленькими. Вже сформував групи по п’ять вихованців віком 2-3, 4, 5 і 6 років, яких з липня навчає футбольних премудростей. Разом з ними завзято тренується наймолодший — Артемчик Лобанов, якому два роки. Дитя, як і його батько, вже не уявляє свого життя без футболу.

Мати тренера згадує, що, аби змусити Олега робити уроки, досить було сказати, що не відпустить його на стадіон. Він був ладен виконати все заради гри!

— Зараз ми живемо вірою в ЗСУ та Перемогу, щоб діти мали змогу грати у футбол під мирним небом. Живемо заради дітей. Турніри варто проводити, аби не забрати у них віру в майбутнє, — зазначив Олег Лобанов.

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