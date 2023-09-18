Молодежь Болградщины за пять дней побывала на самых известных местных локациях

В Болграде для молодежи прошел учебный летний тематический лагерь «Совместное наследие» в рамках международного проекта «Развитие и продвижение общего наследия».

Для юношей и девушек Болградской громады пять дней пролетели быстро, но оставили много впечатлений, знаний, эмоций и знакомств. Молодежь посетила туристическую локацию «Медовый центр», где супруги Баурда провели экскурс в мир меда. Участники лагеря имели возможность собственными глазами увидеть разнообразный инвентарь, а также узнать секреты успешного бизнеса.

Учащиеся также посетили хозяина туристической локации крафтового изготовления мясной продукции «Балканские ястия» Сергея Русева. Они вместе с женой Натальей возрождают древние рецепты приготовления мясных деликатесов, пряностей, консервации и другой продукции, присущей Бессарабии.

На посещении областного центра гагаузской культуры в селе Виноградовка и областного центра болгарской культуры в городе Болград директора заведений культуры Ольга Кулаксиз и Галина Иванова рассказали учащимся об истории гагаузов и болгар, которые поселились много столетий назад именно на этих землях.

Посчастливилось участникам попасть и на экскурсию в дом народных ремесел в селе Кубей.

– Этот дом – место, где можно прикоснуться к живой истории. Для меня это целая жизнь, — подчеркнул хозяин дома-музея Александр Полибза.

Александр вместе со своим помощником Валерием Гайдаржи научили молодежь играть в предки — ошик и курам. Ребята были в восторге от игр, а девушек больше интересовали женские украшения, платья и ткачество.

Четвертый день тематического лагеря начался с посещения локации «Щедра окраина» в селе Табаки Болградской громады. Владельцы крафтовой сыроварни – семья Курдовых – с 2018 года радуют бессарабцев и гостей невероятно вкусными сырами. Здесь производится более 20 видов твердых, полутвердых сыров и брынзы.

Галина Курдова провела интересную экскурсию и рассказала любознательной молодежи о всех этапах изготовления крафтового сыра и брынзы. Кстати, любая встреча завершалась дегустацией изделий.

Интересен был мастер-класс «Петриковская роспись» от Людмилы Гацуры, мастерицы из Николаева. С начала полномасштабного вторжения она с дочками нашла здесь убежище и продолжила любимое дело. 17 августа в Болграде впервые прошла выставка «Петриковская роспись», где работы Людмилы увидели все желающие.

Финальной частью тематического лагеря стало представление и защита проектов. Три команды рассказали, как они видят туристический потенциал Болградской громады.

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