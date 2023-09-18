Новости Одессы и Одесской области

Молодежь Болградщины за пять дней побывала на самых известных местных локациях

Молодежь Болградщины за пять дней побывала на самых известных местных локациях

В Болграде для молодежи прошел учебный летний тематический лагерь «Совместное наследие» в рамках международного проекта «Развитие и продвижение общего наследия».

Для юношей и девушек Болградской громады пять дней пролетели быстро, но оставили много впечатлений, знаний, эмоций и знакомств. Молодежь посетила туристическую локацию «Медовый центр», где супруги Баурда провели экскурс в мир меда. Участники лагеря имели возможность собственными глазами увидеть разнообразный инвентарь, а также узнать секреты успешного бизнеса.

Учащиеся также посетили хозяина туристической локации крафтового изготовления мясной продукции «Балканские ястия» Сергея Русева. Они вместе с женой Натальей возрождают древние рецепты приготовления мясных деликатесов, пряностей, консервации и другой продукции, присущей Бессарабии.

Сергей Русев рассказывает о «Балканских ястях»

Сергей Русев рассказывает о «Балканских ястях»

На посещении областного центра гагаузской культуры в селе Виноградовка и областного центра болгарской культуры в городе Болград директора заведений культуры Ольга Кулаксиз и Галина Иванова рассказали учащимся об истории гагаузов и болгар, которые поселились много столетий назад именно на этих землях.

Посчастливилось участникам попасть и на экскурсию в дом народных ремесел в селе Кубей.

– Этот дом – место, где можно прикоснуться к живой истории. Для меня это целая жизнь, — подчеркнул хозяин дома-музея Александр Полибза.

Александр вместе со своим помощником Валерием Гайдаржи научили молодежь играть в предки — ошик и курам. Ребята были в восторге от игр, а девушек больше интересовали женские украшения, платья и ткачество.

Четвертый день тематического лагеря начался с посещения локации «Щедра окраина» в селе Табаки Болградской громады. Владельцы крафтовой сыроварни – семья Курдовых – с 2018 года радуют бессарабцев и гостей невероятно вкусными сырами. Здесь производится более 20 видов твердых, полутвердых сыров и брынзы.

Галина Курдова провела интересную экскурсию и рассказала любознательной молодежи о всех этапах изготовления крафтового сыра и брынзы. Кстати, любая встреча завершалась дегустацией изделий.

Интересен был мастер-класс «Петриковская роспись» от Людмилы Гацуры, мастерицы из Николаева. С начала полномасштабного вторжения она с дочками нашла здесь убежище и продолжила любимое дело. 17 августа в Болграде впервые прошла выставка «Петриковская роспись», где работы Людмилы увидели все желающие.

Финальной частью тематического лагеря стало представление и защита проектов. Три команды рассказали, как они видят туристический потенциал Болградской громады.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить