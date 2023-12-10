«Молдаванська республіка» в Одесі: коротка історія виникнення 106-річної давності

Час 1917 року був смутний, і влада в місті переходила з рук у руки зі швидкістю передачі естафетної палички. Наприкінці жовтня український комісар Одеси заявив про перехід міста під владу Центральної Ради УНР. А в середині листопада кримінальний авторитет Япончик організував бунт в одеській в’язниці, і на волі опинилися 50 небезпечних рецидивістів, які поповнили його банду. До неї входило понад 150 осіб, на озброєнні яких були навіть кулемети. Ця «армія» брала участь у вуличних боях за Молдаванку та деякі інші райони міста.

Через кілька днів Мішка Япончик оголосив про створення незалежної Республіки Молдаванки. Налаштований він був цілком рішуче і навіть попередив, що порушення «державного кордону» його «республіки» буде розцінюватися як вторгнення іноземних військ з усіма наслідками, що випливають. Щоправда, проіснувала «республіка» Япончика дуже недовго.

Армія «незалежної Молдаванки» продовжувала займатися тим самим, що і до «незалежності», — грабежами і розбоєм. Наприклад, після нападу на Бульварну дільницю Япончик звільнив три десятки кримінальників, які кілька днів тримали в страху всю Одесу. Зрештою, бандити розгромили Реєстраційне бюро міліції і просто на подвір’ї спалили понад 16 тисяч карток, на яких були дані всіх кримінальних елементів міста.

Пізніше «армія» Япончика брала участь у боях проти гайдамаків, входила до складу армії Одеської Радянської Республіки, а згодом навіть стала частиною «полку» одеських кримінальників під командуванням того ж Япончика.

Джерела: civasi.news, zaodessu.com.ua, dumskaya.net