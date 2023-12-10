«Молдаванская республика» в Одессе: краткая история возникновения 106-летней давности

Время в 1917 году было смутное, и власть в городе переходила из рук в руки со скоростью передачи эстафетной палочки. В конце октября украинский комиссар Одессы заявил о переходе города под власть Центральной Рады УНР. А в середине ноября криминальный авторитет Япончик организовал бунт в одесской тюрьме, и на свободе оказались 50 опасных рецидивистов, которые пополнили его банду. В нее входило более 150 человек, на вооружении которых были даже пулеметы. Эта «армия» принимала участие в уличных боях за Молдаванку и некоторые другие районы города.

Через несколько дней Мишка Япончик объявил о создании независимой Республики Молдаванки. Настроен он был вполне решительно и даже предупредил, что нарушение «государственной границы» его «республики» будет расцениваться как вторжение иностранных войск со всеми вытекающими последствиями. Правда, просуществовала «республика» Япончика очень недолго.

Армия «независимой Молдаванки» продолжала заниматься тем же, что и до «независимости» — грабежами и разбоем. Например, после нападения на Бульварный участок Япончик освободил три десятка уголовников, которые несколько дней держали в страхе всю Одессу. В конце концов, бандиты разгромили Регистрационное бюро милиции и прямо во дворе сожгли более 16 тысяч карточек, на которых были данные всех уголовных элементов города.

Позже «армия» Япончика участвовала в боях против гайдамаков, входила в состав армии Одесской Советской Республики, а впоследствии даже стала частью «полка» одесских уголовников под командованием того же Япончика.

Источники: civasi.news, zaodessu.com.ua, dumskaya.net