Мобілізація у 2024 році посилиться: подробиці нового законопроекту та ситуація в Одесі

Вік мобілізації скоротять, а жінок поставлять на облік

Законопроєкт передбачає десятки змін. Оприлюднила їх народна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше закликала звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Багато пропозицій у проєкті закону викликали неоднозначну оцінку українців.

По-перше, місцеві державні органи та адміністрації зобов’яжуть безпосередньо займатися мобілізацією. А не лише сприяти їй – як сьогодні. Тобто підписувати повістки будуть зобов’язані навіть сільські голови.

По-друге, скасовується термінова служба. Натомість молодь віком від 18 до 25 років протягом трьох місяців обов’язково проходитиме базову військову підготовку. Віковий поріг мобілізації скоротять із 27 до 25 років. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще у травні, але він досі не підписаний президентом.

По-третє, під мобілізацію підпадають жінки. Рік тому брати жінок на військовий облік уже пропонували. Але ініціатива викликала хвилю обурення. І цю тему «спустили на гальмах». Наразі законодавці планують зробити військовий облік для жінок обов’язковим – нарівні з чоловіками. А також зобов’язати проходити базову загальновоєнну підготовку. На бойові посади жінок залучатимуться добровільно.

Усі військовозобов’язані українці матимуть носити з собою військовий квиток. При влаштуванні працювати – надавати свої дані роботодавцям. А наймачі нестимуть відповідальність за приховування цієї інформації.

Посилиться участь у мобілізації Нацполіції. Саме поліція буде організовувати рейди у спортклубах та ресторанах. І там же вручати повістки. А у разі опору – застосовувати поліцейські заходи.

Постановка на військовий облік жінок

У проєкті закону на цей час виписано, що мобілізація жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства, наприклад.

Жінки, які придатні для проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться військовий облік військовозобов’язаних у порядку встановленому Міністерством оборони України.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у частині (підрозділі) забезпечення або прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу у бойовій частині (підрозділи).

У мирний час жінки можуть прийматися на військову службу та службу у військовому резерві лише у добровільному порядку (за контрактом).

Право на відстрочку

Категорія “обмежено придатний” ліквідується. Тобто – чи придатний до служби, чи ні.

До того ж збираються скоротити коло людей, які мають право на відстрочку. Так, на військовий облік мають стати поліцейські, співробітники Бюро економічної безпеки та пенітенціарної служби.

Ухилитися від служби не зможуть студенти, які вирішили замість армії здобути другу чи третю освіту.

Зберегти громадянам право на відстрочку планують у зв’язку з доглядом за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, за висновком медико-соціальної експертної комісії, яка потребує постійного догляду. Але надаватимуть його лише близьким родичам. До них відносяться батьки та батьки чоловіка (дружини), діти, діти чоловіка (дружини) – у тому числі, усиновлені.

Як і раніше, правом на відстрочку зможуть користуватися нардепи – але тільки діючі.

Відпустка замість демобілізації?

Одне з найскладніших питань, яке мають вирішити законотворці, – демобілізація військових.

Термін обов’язкової військової служби під час воєнного стану наразі не визначено. Імовірно, він становитиме 36 місяців. Тобто процес демобілізації може розпочатися не раніше 2025 року.

Водночас законопроєкт передбачає для військовослужбовців відпустку протягом 90 днів. Право на нього мають військові, які прослужили понад 24 місяці, 12 з яких – у зоні бойових дій.

Для військовозобов’язаних українців, які так чи інакше втекли з країни, Мар’яна Безугла пропонує радикальні заходи: позбавити їх громадянства та заарештувати активи.

Мобілізація в Одесі

Кількість жителів Одеси та області, яких планують закликати під час справжньої мобілізаційної кампанії, голова Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко із міркувань безпеки називати відмовляється. Водночас зазначає військком, завдання щодо мобілізації у нашому регіоні виконуються не на достатньому рівні.

Щодо рейдів у спортзалах та басейнах, Охріменко наголошує, що повістки вручають там, де це дозволяє обстановка.

А «перекоси» при врученні пояснює недостатнім рівнем знань військовими, які проводять такі заходи, «тонкощів законодавства».

Незаконність вручення повісток на блокпостах та маршрутках голова обласного ТЦК не підтвердив.

Я відверто кажу, що всі свідомі громадяни, які мають відповідний вік та стан здоров’я, мають захищати державу. Окрім них це робити ніхто не буде, – стверджує військком.