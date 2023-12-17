Не тільки спортзали: де ще в Одесі ТЦК проводять мобілізацію

Протягом останнього тижня в Одесі значно помітнішою стала мобілізація. Протягом тижня співробітників територіальних центрів комплектування можна було зустріти у громадському транспорті, спортивних залах та навіть торгових центрах.
Фото та відео ширяться в одеських телеграм-каналах.
Нещодавно “Одеське життя” писало, що співробітники ТЦК роздають повістки або забирають чоловіків до військкомату зі спортзалів та знімають із маршруток.
Протягом тижня такі мобілізаційні заходи тривають, окрім Одеси, у багатьох містах України – Ужгород, Мукачево, Дніпро, Полтава, Київ.
Люди у формі завітали до одеського фітнес-клубу Synergy, який розташований біля Gagarinn Plaza.
Також пишуть одесити, що відвідали військові з метою проведення мобілізації й ресторан “Соло”, що знаходиться на площі 10 Квітня.
У військовому спорядженні та зі зброєю представники ТЦК завітали до одеських торговельних центрів.
Читайте також: В Одесі розслідують випадки незаконно виданих повісток та затримань: військком Одещини
Як повідомляють київські телеграм-канали, на цьому тижні в ресторанах столиці влаштували рейд ТЦК, СБУ та Міграційна служба. Вони ніби-то проводили контрдиверсійні заходи безпеки. А представники ТЦК провели перевірку військовозобов’язаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку.
Такі рейди відбулися по всій країні. У Дніпрі співробітники ТЦК вручили повістки не тільки відвідувачам фітнес-клубу, а і його працівникам.