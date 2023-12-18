Мобілізація та рекрутинг: як йтиме призов

Як повідомили у Міноборони, вже підписано договори з рекрутинговою компанією Lobby та з рекрутерами Work.ua та Robota.ua, які виконуватимуть роботу на користь армії безкоштовно.

Таким чином, українці можуть шукати посади у Силах Оборони, які найбільше відповідають їхнім навичкам та зможуть закривати потреби, які не покривають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як буде проходити мобілізація

Призов проводитимуть безпосередньо до підрозділів, проте термін проходження всіх бюрократичних моментів може бути різним для кандидатів. Це залежить від стану здоров’я, необхідності навчання, бойового досвіду та інших факторів.

За словами заступника міністра оборони України Наталії Калмикової, поки не йдеться про переведення на інші посади серед тих, хто проходить процес рекрутингу за новою моделлю.

«Гіпотетично це можливо. Чим може бути спричинено перенаправлення на інші посади? Це залежить від рішення командира. Нам важливо розуміти, що армія є армією»,

– сказала заступник міністра оборони.

Зокрема, Калмикова дала однозначну відповідь щодо переведення операторів безпілотників (БпЛА) до штурмовиків. Так, якщо військовозобов’язаний мобілізувався на посаду оператора БпЛА, його не переводитимуть у штурмовики. Проте, служба оператора БпЛА проходить у різних місцях.

«Якщо людина йде на оператора БпЛА та підписує контракт на оператора БпЛА, він буде служити оператором БпЛА. Але оператори БПЛА також мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо. Але наша основна мета – це, власне, щоб навички, досвід людини у цивільному житті були максимально використані для захисту Батьківщини»,

– пояснила Калмикова.

За її словами, переведення між підрозділами можливе, але відбувається за законом. Такий процес залежить не лише від кандидата та командира, тут враховуються інтереси обох підрозділів.

Чи припустимо затримання людей на вулицях?

Водночас, як заявила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, рекрутинг може допомогти у разі «падіння моральної готовності» мобілізуватися до лав ЗСУ, а от викрадення людей з вулиці неприпустимо.

«Печерний спосіб викрадення людини з вулиці не є допустимим. Я хотіла б бачити, щоб кожен вид, рід сил мав право на рекрутинг людей для себе під свої бригади, під свої вільні посади. І коли люди приходять добровольцями, то чому не можна запропонувати бригаду та посаду, а отже й військово-облікову спеціальність, яку можна здобути? Це ж по-людськи»,

– сказала Бобровська.

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За її словами, підходити до рекрутингу потрібно виважено.

«Звичайно, вже не прийдуть люди добровольцями масово, це буде невелика частина. Але та частина, яка прийде, вона мала право вибирати. А та частина, яка буде мобілізована за порядком денним… тоді включається фактор мобілізації та примусу»,

– додала представник Комітету з нацбезпеки.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що буде підготовлено комплексний план мобілізації з тим, щоб «люди розуміли весь план дій – куди ми йдемо з цим».

А після того, як у мережі з’явилися відео роздачі повісток у тренажерних залах, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що мобілізація буде складною.

За матеріалами ТСН та УНІАН, фото Today.ua