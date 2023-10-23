Як шукатимуть «уклоністів» за допомогою системи «Оберіг»

Як запевняють у Міноборони України, такий інструмент є дуже необхідним для нашої країни, щоб поставити на військовий облік усіх чоловіків. Крім того, він допоможе відслідковувати «ухилянтів».

Як саме це відбуватиметься, розповіла в ефірі телемарафону заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

Система «Оберіг»: як шукатимуть «уклоністів»

За словами Калмикової, у системі «Оберіг» буде вся інформація, що і в додатку «Дія», і навіть більше:

місце роботи;

місце проживання;

сімейний стан;

дані батьків;

вакцинація;

освіта;

права на використання зброї;

наявність посвідчення водія;

купівля нерухомості або авто;

дані про володіння іноземними мовами;

дані про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Так, за допомогою електронного обміну базами даних у системі «Оберіг» відображатиметься, якими послугами користується військовозобов’язаний та де він знаходиться. Тобто всіх чоловіків відстежуватимуть майже в онлайн-режимі.

Заступник міністра підкреслила, що у 2024 році 90% чоловіків стоятимуть на військовому обліку.

«Нам потрібно знати, який ресурс є в країні, щоб поповнювати підрозділи та робити ротації. Ми маємо важку війну, яку нам потрібно виграти. Я раджу чоловікам не ховатися від мобілізації, а прийти самим у військкомат і вибрати той підрозділ, де вони хочуть служити та мобілізуватися»,

– наголосила Наталія Калмикова.

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Джерело: novyny.live