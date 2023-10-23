Як шукатимуть «уклоністів» за допомогою системи «Оберіг»

Ще на початку жовтня в Україні запрацював електронний реєстр під назвою «Оберіг», що містить інформацію про військовозобов’язаних, призовників, резервістів та військовослужбовців. Також у кожного чоловіка з’явиться електронний кабінет, електронний військовий квиток та електронна облікова книжка.
Як запевняють у Міноборони України, такий інструмент є дуже необхідним для нашої країни, щоб поставити на військовий облік усіх чоловіків. Крім того, він допоможе відслідковувати «ухилянтів».
Як саме це відбуватиметься, розповіла в ефірі телемарафону заступник міністра оборони Наталія Калмикова.
Система «Оберіг»: як шукатимуть «уклоністів»
За словами Калмикової, у системі «Оберіг» буде вся інформація, що і в додатку «Дія», і навіть більше:
- місце роботи;
- місце проживання;
- сімейний стан;
- дані батьків;
- вакцинація;
- освіта;
- права на використання зброї;
- наявність посвідчення водія;
- купівля нерухомості або авто;
- дані про володіння іноземними мовами;
- дані про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації.
Так, за допомогою електронного обміну базами даних у системі «Оберіг» відображатиметься, якими послугами користується військовозобов’язаний та де він знаходиться. Тобто всіх чоловіків відстежуватимуть майже в онлайн-режимі.
Заступник міністра підкреслила, що у 2024 році 90% чоловіків стоятимуть на військовому обліку.
«Нам потрібно знати, який ресурс є в країні, щоб поповнювати підрозділи та робити ротації. Ми маємо важку війну, яку нам потрібно виграти. Я раджу чоловікам не ховатися від мобілізації, а прийти самим у військкомат і вибрати той підрозділ, де вони хочуть служити та мобілізуватися»,
– наголосила Наталія Калмикова.
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Джерело: novyny.live