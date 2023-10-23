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Як шукатимуть «уклоністів» за допомогою системи «Оберіг»

Як шукатимуть «уклоністів» за допомогою системи «Оберіг»

Ще на початку жовтня в Україні запрацював електронний реєстр під назвою «Оберіг», що містить інформацію про військовозобов’язаних, призовників, резервістів та військовослужбовців. Також у кожного чоловіка з’явиться електронний кабінет, електронний військовий квиток та електронна облікова книжка.

Як запевняють у Міноборони України, такий інструмент є дуже необхідним для нашої країни, щоб поставити на військовий облік усіх чоловіків. Крім того, він допоможе відслідковувати «ухилянтів».

Як саме це відбуватиметься, розповіла в ефірі телемарафону заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

Система «Оберіг»: як шукатимуть «уклоністів»

За словами Калмикової, у системі «Оберіг» буде вся інформація, що і в додатку «Дія», і навіть більше:

  • місце роботи;
  • місце проживання;
  • сімейний стан;
  • дані батьків;
  • вакцинація;
  • освіта;
  • права на використання зброї;
  • наявність посвідчення водія;
  • купівля нерухомості або авто;
  • дані про володіння іноземними мовами;
  • дані про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Так, за допомогою електронного обміну базами даних у системі «Оберіг» відображатиметься, якими послугами користується військовозобов’язаний та де він знаходиться. Тобто всіх чоловіків відстежуватимуть майже в онлайн-режимі.

Заступник міністра підкреслила, що у 2024 році 90% чоловіків стоятимуть на військовому обліку.

«Нам потрібно знати, який ресурс є в країні, щоб поповнювати підрозділи та робити ротації. Ми маємо важку війну, яку нам потрібно виграти. Я раджу чоловікам не ховатися від мобілізації, а прийти самим у військкомат і вибрати той підрозділ, де вони хочуть служити та мобілізуватися»,

– наголосила Наталія Калмикова.

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Джерело: novyny.live

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