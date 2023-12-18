Мобилизация в 2024 году ужесточится: подробности нового законопроекта и ситуация в Одессе

Возраст мобилизации сократят, а женщин поставят на учет

Законопроект предусматривает десятки изменений. Обнародовала их народная депутатка Марьяна Безуглая, которая ранее призывала отстарнить от должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Многие предложения в проекте закона вызвали неоднозначную оценку украинцев.

Во-первых, местные государственные органы и администрации обяжут непосредственно заниматься мобилизацией. А не только содействовать ей — как сегодня. То есть, подписывать повестки обязаны будут даже сельские головы.

Во-вторых, отменяется срочная служба. Вместо этого молодежь в возрасте от 18 до 25 лет в течение трех месяцев обязательно будет проходить базовую военную подготовку. Возрастной порог мобилизации сократят с 27 до 25 лет. Соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в мае, но он до сих пор не подписан президентом.

В-третьих: под мобилизацию подпадают женщины. Год назад брать женщин на военный учет уже предлагали. Но инициатива вызвала волну возмущения. И эту тему «спустили на тормозах». Сейчас законодатели планируют сделать военный учет для женщин обязательным – наравне с мужчинами. А также – обязать проходить базовую общевоенную подготовку. На боевые должности женщин будут привлекаться добровольно.

Все военнообязанные украинцы будут должны носить с собой военный билет. При устройстве на работу – предоставлять свои данные работодателям. А наниматели будут нести ответственность за сокрытие этой информации.

Усилится участие в мобилизации Нацполиции. Именно полиция будет организовывать рейды в спортклубах и ресторанах. И там же вручать повестки. А в случае сопротивления – применять полицейские меры.

Постановка на военный учет женщин

В проекте закона на данный момент выписано, что мобилизация женщин не ограничивается ВСУ, это могут быть и оборонные предприятия, например.

Женщины, которые пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся воинский учет военнообязанных в порядке установленном Министерством обороны Украины.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Во время действия военного положения женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения).

В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Право на отсрочку

Категория «ограниченно пригодный» ликвидируется. То есть – либо пригоден к службе, либо нет.

К тому же, собираются сократить круг людей, имеющих право на отсрочку. Так, на военный учет должны будут стать полицейские, сотрудники Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Уклониться от службы не смогут студенты, решившие вместо армии получить второе или третье образование.

Сохранить гражданам право на отсрочку планируют в связи с уходом за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии, нуждающемся в постоянном уходе. Но предоставлять его будут только близким родственникам. К ним относятся родители и родители супруга (супруги), дети, дети супруга (супруги) — в том числе, усыновленные.

По-прежнему правом на отсрочку смогут пользоваться нардепы – но только действующие.

Отпуск вместо демобилизации?

Один из самых сложных вопросов, который должны решить законотворцы, — демобилизация военных.

Срок обязательной военной службы во время военного положения пока не определен. Предположительно, он составит 36 месяцев. То есть – процесс демобилизации может начаться не раньше 2025 года.

Вместе с тем, законопроект предусматривает для военнослужащих отпуск в течение 90 дней. Право на него имеют военные, прослужившие более 24 месяцев, 12 из которых — в зоне боевых действий.

Для военнообязанных украинцев, так или иначе, сбежавших из страны, Марьяна Безуглая предлагает радикальные меры: лишить их гражданства и арестовать активы.

Мобилизация в Одессе

Количество жителей Одессы и области, которых планируют призвать во время настоящей мобилизационной кампании, глава Одесского областного ТЦК и СП Александр Охрименко из соображений безопасности называть отказывается. Вместе с тем, отмечает военком, задачи по мобилизации в нашем регионе выполняются не на достаточном уровне.

Что касается рейдов в спортзалах и бассейнах, Охрименко подчеркивает, что повестки вручают там, где это позволяет обстановка.

А «перекосы» при вручении объясняет недостаточным уровнем знаний военными, проводящими такие мероприятия, «тонкостей законодательства».

Незаконность вручения повесток на блокпостах и в маршрутках глава областного ТЦК не подтвердил.

Я открыто говорю, что все сознательные граждане, которые имеют соответствующий возраст и состояние здоровья, должны защищать государство. Кроме них это делать никто не будет, — утверждает военком.