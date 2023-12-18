 «Таке відчуття, що пів Манхеттену тримають одесити»: розповідь українки про життя в Нью-Йорку

Нові шляхи для розвитку

Одеситка Анна Гринів колись працювала в українській журналістиці та політичному PR-і, але з часом зрозуміла, що їй потрібно шукати нові шляхи для розвитку.

«Думка про переїзд з’явилася задовго до великої війни в Україні. Я хотіла якісно вирости у своїй професії десь, де вона дуже розвинена. І як раз США – дуже сильна країна в сенсі медіа, піару, кіно та реклами», – розказує журналістка.

Окрім того, в Америці в Анни живе багато рідних, бо туди колись переїхали ще її прадіди.

Пощастило в лотереї, але був нюанс

2019 року Анна виграла лотерею Green Card, яка дозволяла отримати ПМП у США. Але переїхати у той час не судилося: через коронавірус Дональд Трамп наказав закрити кордони для емігрантів, а консульства сприйняли цей наказ як заборону видавати візи взагалі, тому видачу Green Card припинили. Ці рішення досі оскаржують у суді понад 10 000 людей, у тому числі й Анна.

Іммігрантка чи «біженка»?

Після 24 лютого в Анни відкрилася нова можливість переїхати до США – по програмі тимчасового захисту для українців (U4U), якою вже скористалися понад 100 000 наших співвітчизників.

Навіть попри мрії жити у США, переїзд дався Анні важко, бо покидати дім довелося в зовсім інших обставинах, ніж вона планувала.

«Слово «біженець» мені не подобається, але коли ми всі водночас стали «біженцями», вдома виявилось краще, ніж деінде. Мені здавалося, що я можу бути кориснішою вдома, хоча зараз я вже розумію, що звідси в мене є більше механізмів впливу, ніж в Одесі. Але все одно дім є дім. Коли ти майже два роки адаптуєшся в іншій країні, ти взагалі втрачаєш розуміння, хто ти є. Я поки не визначила це слово, ким я зараз себе відчуваю. Напевно, це слово є в словнику, але я його досі не знайшла», – зізнається Анна.

«Нью-Йорк – це не Америка»

Одеситка ще звикає до США, адже класична Америка – це приватні домівки та люди, які майже не пересуваються пішки.

«У них автомобільний стиль життя, і, коли ти кажеш, що йдеш прогулятися до кав’ярні, на тебе всі дивляться, як на божевільну», – каже Анна.

Проте Нью-Йорк, за її словами, – це окремий світ, і попри очікування, він набагато комфортніший, ніж можна уявити.

«Я вважала Нью-Йорк агресивним містом кар’єристів, але я помилялася. Тут водночас є й американська вихованість, й надзвичайний рівень свободи: місто приймає всіх. В цьому культурному міксі, коли кожен несе традиції своєї країни, ти можеш бути частиною всього світу, знаходячись в одній точці. Я закохалася у Нью-Йорк з першого погляду, і вже у перший тиждень відчувала себе місцевою», – розповідає Анна.

Українці в США – хто вони?

За словами журналістки, українська діаспора у Нью-Йорку дуже привітна, й іммігрантам легко стати її частиною.

«Українців у Нью-Йорку надзвичайно багато. У мене відчуття, що пів Манхеттену тримають одесити», – каже Анна.

Тут щотижня проводяться мітинги на підтримку України та різноманітні українські заходи, а на Манхеттені, в самому центрі міста, навіть є район Ukrainian Village.

Нова хвиля українських мігрантів дуже відрізняється від тих, хто переїхав у США у 90-ті.

«Це люди, які виїхали із зовсім різних країн, – пояснює Анна. – Коли нове покоління мігрантів каже про те, що в Україні високий рівень життя, старе покоління взагалі не розуміє, про що йде мова, бо вони виїжджали з України тоді, коли різниця з Америкою була неймовірна. Серед нових мігрантів у США багато творчих людей: фотографів, моделей, співаків, художників тощо. Всі вони несуть сучасну українську культуру у світ, і це круто».

Скільки можна заробити у Нью-Йорку?

Ті, хто переїхали у Нью-Йорк нещодавно, вимушені багато працювати, аби налаштувати свій побут, адже ціни у мегаполісі надвисокі. Наприклад, середня двокімнатна квартира в непоганому районі там коштує від 3 500$ на місяць, у той час, коли за межами міста за ці гроші можна винайняти цілий будинок.

Середня зарплатня у Нью-Йорку починається від 4 000$ на місяць, а найприбутковішими сферами вважаються ІТ, фінанси й нерухомість, де оплата стартує від 7000$ на місяць і вище.

«Мені здається, що офіціанти тут заробляють не менше журналістів. Медійні зарплати дуже різні: на найнижчій посаді на великих телеканалах, наприклад на CNN, платять близько 5 000$ на місяць», – каже Анна.

Тим часом українці, які вміють щось робити своїми руками часто відкривають у місті свій бізнес: від пекарні до манікюрного салону.

Американці не вигорають на роботі

Попри стереотипи про кар’єристів, у Нью-Йорку люди пильно слідкують за балансом роботи й особистого життя.

«Той, хто приїхав понад три роки тому, взагалі не вигорає на роботі, а живе своє найкраще життя, де є час на сім’ю, хобі чи спорт – для американців це дуже важливо. У великих компаніях в цілому не розуміють, коли ти перепрацьовуєш. Їм це не вигідно, бо це все впирається в гроші», – зазначає одеситка.

Що в Україні краще, ніж в США?

Анна впевнена, що за рівнем ресторанного бізнесу та б’юті сфери, США пасе задніх.

«Я роблю манікюр в українки, яка переїхала сюди з Маріуполя. Люди в метро підходять до мене питати, хто мій майстер», – каже Анна.

Українці випереджають США у всьому, що пов’язане із візуально культурою – будь то ведення соцмереж, чи оформлення рекламних бордів: американці у цьому плані більш консервативні, й не люблять експериментувати.

«У нас, напевно, трохи інша культура. Ми дуже активно користуємося соцмережами, всі новини читаємо саме там. А в США більш розвинена культура сайтів: кожен фахівець, наприклад фотограф, повинен мати свій сайт, а не просто сторінку в інстаграмі», – зазначає журналістка.

За що можна поважати Америку?

За словами Анни, в Америці немає хамства як такого. Тут поважають особисті кордони й просять вибачення навіть у магазині, коли просто проходять повз. І як би ти не виглядав, тобі ніколи не зроблять зауваження. Навпаки, тут дуже популярно робити компліменти.

«Тут всі дуже відкриті. Багато людей називають це фейковою привітністю, але, чесно кажучи, мене це влаштовує, якщо я розумію, що ніхто не буде мене принижувати», – каже Анна.

Повернутися чи залишитися?

Анна все ще відчуває велику прив’язаність до України, але поки бачить свій розвиток у Нью-Йорку.

«В мене є мрія: привезти додому ті знання, які я отримую в Америці, і бути корисною для України. Я відчуваю, що зараз в мене з’явився ще один дім – це Нью-Йорк, і він, так чи інакше, завжди буде присутній у моєму житті», – каже одеситка.