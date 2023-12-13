Продолжится ли мобилизация в одесских спортзалах и маршрутках: комментарий военкома

Как заявил на брифинге полковник Александр Охрименко, представители центров комплектования имеют полное право остановить транспортное средство в любом месте, а не только на блокпостах.

На территории Одесской области действуют соответствующие ограничения военного времени, поэтому действия военкоматов целиком в рамках закона. Если где-то и есть определенные нарушения, то это может быть потому, что военнослужащие не на достаточном уровне знают тонкости действующего законодательства, — рассказал военком.

Начальник областного ТЦК и СП прокомментировал видео и фото в соцсетях, где работники ТЦК вручают повестки в спортзалах и раздевалках.

Повестки вручаются там, где позволяют обстоятельства, а провоцирующие скандалы случаи проводятся военнослужащими, которые по мнению полковника Охрименко, недостаточно осведомлены в тонкостях законодательства. За последние полгода было принято решение о ротации рот охраны и некоторых представителей территориальных центров с боевых частей. То есть повестки сейчас вручают военные, имеющие боевой опыт и получившие на фронте травмы, ранения, контузии и потому не всегда ведут себя вежливо.

Приблизительно 80 процентов из рот охраны уже работают в территориальных центрах. Они имеют боевой опыт, являются участниками боевых действий и осуществляют совместные мероприятия по уведомлению, – пояснил начальник ТЦК.

По словам военкома, эти мероприятия проводятся и для того, чтобы проверить данные граждан, подлежащих мобилизации.

А по каждому случаю, который распространяется в соцсетях, проводят соответствующие разборы, говорит Александр Охрименко:

И в случае выявления нарушения все необходимые меры принимаются.

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У одесситов создалось впечатление, что повестки раздают случайно, то есть по собственному усмотрению представителей ТЦК, но начальник ТЦК это отрицает.

Существует база, она называется «Оберег», где ведется персональный учет каждого военнообязанного и соответственно осуществляется контроль. Туда заносятся сведения, необходимые для дальнейшего оформления документов, призыва и поставки мобилизационных ресурсов в те воинские части, на которые есть соответствующие директивные документы, – пояснил полковник.