Місцева влада в Тарутиному відмовилася змінювати назви, що прославляють російську імперію

Про це повідомили у Тарутинській селищній раді.

14 грудня робоча група, до складу якої увійшли посадові особи селищної ради, старости, представники громадськості, депутати, провела громадські слухання щодо перейменування селищ, аби почути пропозиції місцевих мешканців.

Під час обговорень присутні висловлювали думку та обґрунтування збереження назв населених пунктів. Було вирішено звернутися до Українського інституту національної пам’яті (УІНП) із проханням виключити Тарутине та Березине зі списку населених пунктів, які необхідно перейменувати у рамках закону про деколонізацію.

Також у селищній раді розповіли, що протягом місяця, відведеного на прийом варіантів нових назв від громадян, не було подано жодної заявки.

Відповідно до ст.85 Конституції України та Закону України № 3005-IX «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії» повноваження щодо проведення перейменування населених пунктів покладено на Верховну Раду України. Місцевим органам самоврядування надано повноваження проведення обговорення назви (нової назви) населених пунктів.

Якщо від місцевих рад не надходить пропозицій, нову назву обирають на основі рекомендацій УІНП.

Історія назв Тарутине та Березине

Селища Тарутине та Березино розташовані у Болградському районі Одеської області та входять до складу Тарутинської громади.

Згідно з офіційними відомостями, Тарутине засноване в 1814 році, і саме під такою назвою — на честь настання російської армії у війні з Наполеоном, яке почалося у жовтні 1812 року від села Тарутине Калузької губернії. Тоді ж, на згадку про події війни з Наполеоном, з’явилися поблизу Бородіно, Березино, Малоярославець і навіть Париж (нині Веселий кут). У Тарутиному була перша німецька колонія в одеському регіоні. Свого роду центр німецьких переселенців, які покинули ці місця влітку 1940 року, коли Бессарабія увійшла до складу СРСР.

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Назвати село Березиним його мешканців надихнула перемога на річці Березині.

Жителі села брали активну участь у революції 1917 року. Залізничники боролися за впровадження 8-годинного робочого дня, а восени взяли участь у страйку, який придушив Тимчасовий уряд. Перед Другою світовою війною село стали заселяти вихідці з Вінницької та Житомирської областей України.