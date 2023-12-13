Чи триватиме мобілізація в одеських спортзалах та маршрутках: коментар військкома

Як заявив на брифінгу полковник Олександр Охріменко, представники центрів комплектування мають повне право зупинити транспортний засіб у будь-якому місці, а не лише на блокпостах.

На території Одеської області діють відповідні обмеження воєнного часу, тому дії військкоматів цілком у рамках закону. Якщо десь і є певні порушення, це може бути тому, що військовослужбовці не на достатньому рівні знають тонкощі чинного законодавства, – розповів військком.

Начальник обласного ТЦК та СП прокоментував відео та фото у соцмережах, де працівники ТЦК вручають повістки у спортзалах та роздягальнях.

Повістки вручаються там, де дозволяють обставини, а випадки, які провокують скандали, проводяться військовослужбовцями, які на думку полковника Охріменко, не достатньо обізнані в тонкощах законодавства. За останні півроку було прийнято рішення щодо ротації рот охорони і деяких представників територіальних центрів з бойових частин. Тобто повістки зараз вручають військові, які мають бойовий досвід та отримали на фронті травми, поранення, контузії і тому не завжди поводять себе чемно.

Приблизно 80 відсотків з рот охорони вже працюють в територіальних центрах. Вони мають бойовий досвід, є учасниками бойових дій і здійснюють спільні заходи щодо оповіщення, – пояснив начальник ТЦК.

За словами військкома, ці заходи проводяться і для того, щоб перевірити дані громадян, які підлягають мобілізації.

А по кожному випадку, який поширюється в соцмережах, проводять відповідні розбори, каже Олександр Охріменко:

І у разі виявлення порушення усі необхідні заходи вживаються.

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У одеситів склалося враження, що повістки роздають випадково, тобто на власний розсуд представників ТЦК, але начальник ТЦК це заперечує.

Існує база, вона називається “Оберіг”, де ведеться персональний облік кожного військовозобов’язаного і здійснюється контроль. Туди заносяться відомості, необхідні для подальшого оформлення документів, заклику та постачання мобілізаційних ресурсів до тих військових частин, на які є відповідні директивні документи, – пояснив полковник.