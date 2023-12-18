Мобилизация и рекрутинг: как будет идти призыв

Как сообщили в Минобороны, уже подписаны договоры с рекрутинговой компанией Lobby и с рекрутерами Work.ua и Robota.ua, которые будут выполнять работу в интересах армии бесплатно.

Таким образом, украинцы могут искать должности в Силах Обороны, наиболее соответствующие их навыкам и смогут закрывать потребности, которые не покрывают территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Как будет проходить мобилизация

Призыв будут проводить напрямую в подразделения, однако срок прохождения всех бюрократических моментов может быть разным для кандидатов. Это зависит от состояния здоровья, необходимости обучения, боевого опыта и других факторов.

По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, пока речь не идет о переводе на другие должности среди тех, кто проходит процесс рекрутинга по новой модели.

«Гипотетически это возможно. Чем может быть вызвано перенаправление на другие должности? Это зависит от решения командира. Нам важно понимать, что армия является армией»,

– сказала замминистра обороны.

В частности, Калмыкова дала однозначный ответ относительно перевода операторов беспилотников (БпЛА) в штурмовики. Так, в случае если военнообязанный мобилизовался на должность оператора БпЛА, его не будут переводить в штурмовики. Однако служба оператора БпЛА проходит в разных местах.

«Если человек идет на оператора БпЛА и подписывает контракт на оператора БпЛА, он будет служить оператором БпЛА. Но у операторов БпЛА тоже есть разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и так далее. Но наша основная цель – это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы для защиты Родины»,

– пояснила Калмыкова.

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По ее словам, перевод между подразделениями возможен, но происходит по закону. Такой процесс зависит не только от кандидата и командира, здесь учитываются интересы обоих подразделений.

Допустимо ли задержание людей на улицах?

В то же время, как заявила член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская, рекрутинг может помочь в случае «падения моральной готовности» мобилизоваться в ряды ВСУ, а вот похищение людей с улицы недопустимо.

«Пещерный способ похищения человека с улицы не является допустимым. Я бы хотела видеть, чтобы каждый вид, род сил имел право на рекрутинг людей для себя под свои бригады, под свои свободные должности. И когда люди приходят добровольцами, то почему нельзя предложить бригаду и должность, а значит и военно-учетную специальность, которую можно получить? Это же по-человечески»,

– сказала Бобровская.

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По ее словам, подходить к рекрутингу нужно взвешенно.

«Конечно, уже не придут люди добровольцами массово, это будет маленькая часть. Но та часть, которая придет, она бы имела право выбирать. А та часть, которая будет мобилизована по повестке… тогда включается фактор мобилизации и принуждения»,

– добавила представитель Комитета по нацбезопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что будет подготовлен комплексный план по мобилизации с тем чтобы «люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим».

А после того, как в сети появились видео раздачи повесток в тренажерных залах, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что мобилизация будет сложной.

По материалам ТСН и УНИАН, фото Today.ua