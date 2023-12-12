В Одесі посилили мобілізацію: де ТЦК шукають чоловіків

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Фото та відео з представниками ТЦК та СП у спортзалах з’явилися кілька днів тому в інших містах України – Ужгороді, Дніпрі, Києві, Полтаві.

Тепер флешмоб дістався й Одеси. Ще з вихідних кількість відвідувачів різко впала.

Військові, які приходять до тренажерних залів та фітнес-центрів, перевіряють документи у чоловіків та виписують повістки. Окрім перевірки документів, вони встановлюють, чи стоїть чоловік на військовому обліку та чи не отримував повістку, яку проігнорував та не з’явився до військкомату.

Учора ближче до вечора представники ТЦК відвідали низку фітнес-центрів та тренажерних залів у місті. На відео вони спілкуються із чоловіками, а деякі з відвідувачів продовжують свої заняття.

Не всі дії ТЦК були настільки цивілізованими. Відвідувачі пишуть, що у деяких спортзалах виламували двері та перекривали всі виходи. А на вулиці стояли намисто, в які заводили чоловіків.

Також учора вранці були рейди та у міських маршрутках. У мережі поширюється відео, де чоловіка висадили з маршрутки №240 та відвезли до військкомату. Співробітник ТЦК повідомив, що вони їдуть до військкомату Суворівського району. На що чоловік відреагував, що такого немає, є Пересипський. Військовий сперечатися не став, адже його завдання полягає в іншому – доставити у військкомат. Чим закінчилася історія – невідомо.