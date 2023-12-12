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В Одесі посилили мобілізацію: де ТЦК шукають чоловіків

В Одесі посилили мобілізацію: де ТЦК шукають чоловіків

Упродовж кількох днів мешканці Одеси побачили наскільки посилилася мобілізація у місті. Співробітники ТЦК роздають повістки або забирають чоловіків до військкомату зі спортзалів та знімають із маршруток.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Фото та відео з представниками ТЦК та СП у спортзалах з’явилися кілька днів тому в інших містах України – Ужгороді, Дніпрі, Києві, Полтаві.

Тепер флешмоб дістався й Одеси. Ще з вихідних кількість відвідувачів різко впала.

тцк

Військові, які приходять до тренажерних залів та фітнес-центрів, перевіряють документи у чоловіків та виписують повістки. Окрім перевірки документів, вони встановлюють, чи стоїть чоловік на військовому обліку та чи не отримував повістку, яку проігнорував та не з’явився до військкомату.

тцк у спортзалі

Учора ближче до вечора представники ТЦК відвідали низку фітнес-центрів та тренажерних залів у місті. На відео вони спілкуються із чоловіками, а деякі з відвідувачів продовжують свої заняття.

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Не всі дії ТЦК були настільки цивілізованими. Відвідувачі пишуть, що у деяких спортзалах виламували двері та перекривали всі виходи. А на вулиці стояли намисто, в які заводили чоловіків.

ТЦК у спортзалі

Також учора вранці були рейди та у міських маршрутках. У мережі поширюється відео, де чоловіка висадили з маршрутки №240 та відвезли до військкомату. Співробітник ТЦК повідомив, що вони їдуть до військкомату Суворівського району. На що чоловік відреагував, що такого немає, є Пересипський. Військовий сперечатися не став, адже його завдання полягає в іншому – доставити у військкомат. Чим закінчилася історія – невідомо.

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