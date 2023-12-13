В Одесі розслідують випадки незаконно виданих повісток та затримань: військком Одещини

Про це на брифінгу повідомив полковник Олександр Охрименко, начальник Одеського ОТЦК та СП.

За його словами, стосовно скандальних випадків затримання чоловіків, які викликали галас у соцмережах, уже приймаються міри та проводяться розслідування. По кожній гучній справі проводиться розбір ситуації та обставин.

Проводяться службові перевірки щодо випадків, де чоловіків утримують у військкоматах після вручення повістки або випадок, коли чоловіка силою заштовхують в автобус співробітники ТЦК.

Також Охрименко повідомив, що військово-лікарські комісії виводяться з приміщень ТЦК. На його думку, вони мають працювати окремо.

Окрім того, після ВЛК можна пройти перекомісію в інших лікарів, для того, щоб підтвердити стан свого здоров’я.

Також Охрименко додав, що російські окупанти проводять дуже потужні інформаційно-психологічні дії. Їхнє завдання полягає у розповсюдженні неправдивої інформації, аби зірвати мобілізацію та відмовитися від захисту та звільненню українських територій.