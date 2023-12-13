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В Одесі розслідують випадки незаконно виданих повісток та затримань: військком Одещини

В Одесі розслідують випадки незаконно виданих повісток та затримань: військком Одещини

Випадки незаконного вручення повісток або затримання військовозобов’язаних чоловіків, які в Одесі отримали розголос через соцмережі, будуть розслідуватись.

Про це на брифінгу повідомив полковник Олександр Охрименко, начальник Одеського ОТЦК та СП.

За його словами, стосовно скандальних випадків затримання чоловіків, які викликали галас у соцмережах, уже приймаються міри та проводяться розслідування. По кожній гучній справі проводиться розбір ситуації та обставин.

Проводяться службові перевірки щодо випадків, де чоловіків утримують у військкоматах після вручення повістки або випадок, коли чоловіка силою заштовхують в автобус співробітники ТЦК.

Також Охрименко повідомив, що військово-лікарські комісії виводяться з приміщень ТЦК. На його думку, вони мають працювати окремо.

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Окрім того, після ВЛК можна пройти перекомісію в інших лікарів, для того, щоб підтвердити стан свого здоров’я.

цитата Охрименко

Також Охрименко додав, що російські окупанти проводять дуже потужні інформаційно-психологічні дії. Їхнє завдання полягає у розповсюдженні неправдивої інформації, аби зірвати мобілізацію та відмовитися від захисту та звільненню українських територій.

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