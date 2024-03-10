Неокласицизм і модерн: архітектурний шедевр Гальперсона в самому серці Одеси

Будинок був побудований 1912 року архітектором Самуїлом Гальперсоном особисто для себе в стилі неокласицизму і ретроспективного модерну. Спочатку будівля мала бути чотириповерховою, але вже через місяць Гальперсон змінив своє рішення і подав прохання на будівництво п’ятиповерхового будинку. Дозвіл було надано, попри те, що під час будівництва порушували протипожежну безпеку, — замість належних 75 метрів ширина двору становила лише 55 метрів. Однак влада і забудовник дійшли компромісу — було встановлено два пожежні крани.

У плані будинок нагадує дзеркально відбиту букву F, а його крила утворюють вузький двір. Під час будівництва було використано нові для того часу оздоблювальні матеріали та залізобетонні перекриття. На той час у місті було дуже мало будинків такої поверховості та габаритів. Проєкт передбачав величезні прибуткові квартири і приміщення для оренди. Тут розташовувалася лікарня доктора Райха і повивальна школа, магазини, де торгували м’ясом і молочними продуктами, а також пропонували екіпажі та карети.

Усі прорізи першого поверху, крім арки проїзду, — напівкруглі, а на другому поверсі вони мають класичну прямокутну форму. На третьому і четвертому поверхах по центру розташовуються балкони-еркери.

Металеві огорожі інших балконів неоригінальні для Одеси і типові для того часу. А ось перила внутрішніх сходів розроблені Гальперсоном в оригінальній техніці модерну. Усередині будівлі ще під час будівництва було встановлено ліфт, проте до наших днів він не зберігся.

Зліва вгорі від дверей кутового під’їзду на будинку можна побачити табличку, що підтверджує приналежність і авторство: «Проєкт. і будівн. С.С. Гальперсон, архіт. 1912 р.».

Джерела: photobuildings.com, archodessa.com

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