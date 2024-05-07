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В Одесі п’яний та без прав водій “мерседеса” збив велосипедиста

В Одесі п’яний та без прав водій “мерседеса” збив велосипедиста

На вулиці Отамана Головатого п’яний і без посвідчення водія одесит на “мерседесі” наїхав на велосипедиста. Постраждалого із численними травмами госпіталізували.

ДТП сталося увечері в неділю, 5 травня. Про це повідомили у поліції Одеської області.

24-річний одесит за кермом Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив 36-річного велосипедиста.

Потерпілого чоловіка госпіталізували до міської лікарні, де йому діагностували забій легень, травми черевної стінки, черепно-мозкову травму, компресійно-уламковий перелом хребця.

Водій легковика не постраждав. Перевірка на алкоголь показала, що він був п’яний.

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Також з’ясувалося, що водій автомобіля не мав посвідчення водія, оскільки його позбавили прав за нетверезе водіння минулого року.

Злісному порушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

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