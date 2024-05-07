В Одесі п’яний та без прав водій “мерседеса” збив велосипедиста

ДТП сталося увечері в неділю, 5 травня. Про це повідомили у поліції Одеської області.

24-річний одесит за кермом Mercedes-Benz не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив 36-річного велосипедиста.

Потерпілого чоловіка госпіталізували до міської лікарні, де йому діагностували забій легень, травми черевної стінки, черепно-мозкову травму, компресійно-уламковий перелом хребця.

Водій легковика не постраждав. Перевірка на алкоголь показала, що він був п’яний.

Також з’ясувалося, що водій автомобіля не мав посвідчення водія, оскільки його позбавили прав за нетверезе водіння минулого року.

Злісному порушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.