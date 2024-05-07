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Одеситка стала героїнею кліпу до пісні, яка приймає участь у Євробаченні

Одеситка стала героїнею кліпу до пісні, яка приймає участь у Євробаченні

Карина Стащищак з Одеси – серед героїнь кліпу на пісню Teresa&Maria, яка представляє Україну на Євробаченні цього року. Дівчина втратила ногу, але не кинула танців.

Світ на її плечах — такий меседж вклали alyona alyona та Jerry Heil у пісню Teresa&Maria

Героїнями відео стали українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях і вірять у завтрашній день. 

Серед них — одеситка Карина Стащищак. До речі, для неї це не перше Євробачення!

Незважаючи на втрату ноги, Карина не залишила заняття танцями. У фіналі «Євробачення-2023» вона виступила з британцем Семом Райдером, який посів друге місце на конкурсі 2022 року.

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Карина, як й інші героїні кліпу, надихає змінювати Україну на краще! 

А ви знаєте історії інших жінок з кліпу Teresa&Maria? Тоді слідкуйте за нашими відео під час Євробачення! А якщо впізнали їх — пишить їх імена у коментарях.

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