Одеситка стала героїнею кліпу до пісні, яка приймає участь у Євробаченні

Карина Стащищак з Одеси – серед героїнь кліпу на пісню Teresa&Maria, яка представляє Україну на Євробаченні цього року. Дівчина втратила ногу, але не кинула танців.
Світ на її плечах — такий меседж вклали alyona alyona та Jerry Heil у пісню Teresa&Maria.
Героїнями відео стали українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях і вірять у завтрашній день.
Серед них — одеситка Карина Стащищак. До речі, для неї це не перше Євробачення!
Незважаючи на втрату ноги, Карина не залишила заняття танцями. У фіналі «Євробачення-2023» вона виступила з британцем Семом Райдером, який посів друге місце на конкурсі 2022 року.
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Карина, як й інші героїні кліпу, надихає змінювати Україну на краще!
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