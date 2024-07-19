Літній парад шлунково-кишкових інфекцій розпочинається!

На помилках не вчимося: як наша їжа може нас отруїти

Відпочивальники на морі жваво купують варені рачки, ласують смаженою рибкою і бутербродами з вареною ковбасою. Після такого у когось є сумнів, що багато людей можуть захворіти на гострі кишкові інфекції? Без холодильника всі ці продукти стають потенційно небезпечними вже через годину-дві. А що в нас у вітринах супермаркетів? Олів’є, оселедець під шубою, печінкові та овочеві тортики, заправлені майонезом, а також тістечка з масляним і вершковим кремом. Знову-таки, за відсутності холодильника (поки купили, почекали транспорт на зупинці, доїхали додому чи до пляжу) смаколики перетворюються на отруту. А як щодо нашого найпопулярнішого стрітфуду? Того, який із м’ясом і майонезом? Дуже часто його готують там, де немає централізованого водопостачання. Та й медичних книжок продавці стрітфуду здебільшого теж не мають.

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Хвороби брудних рук: як уникнути отруєння

Кишкові інфекції — це хвороби брудних рук. Збудники кишкових інфекцій потрапляють в організм людини з несвіжою їжею, зараженою водою та немитими фруктами. Останніх зараз багато. Спробувати їх прямо на ринку — велика спокуса. Несвіжої їжі теж побільшало, бо вимкнення світла виводить з ладу холодильники і вони вже не можуть підтримувати потрібну для продуктів температуру. А пірнаючи в море завжди є ризик наковтатися морської води, де цілком можуть бути ті самі збудники.

— Ми завжди радимо мамам, коли вони збираються з дитиною на пляж, взяти з собою питну воду, гігієнічні серветки, а також продукти, які швидко не псуються, — каже Світлана Лаврюкова. — Дотримуйтеся простих правил гігієни і зможете уникнути важких шлунково-кишкових інфекцій. Важливо лише не забувати про це.

підпис на фото: Світлана Лаврюкова, директорка КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня», заслужена лікарка України.

Що робити при отруєнні? Не займайтися самолікуванням!

Світлана Яківна радить не займатися самолікуванням, якщо підозрюєте у себе кишкову інфекцію. Звертайтеся до сімейного лікаря або до приймального відділення інфекційної лікарні, яке працює цілодобово. Особливо, якщо мова йде про людину поважного віку, про людину із важкими хронічними недугами. В разі яких симптомів треба реагувати? Підвищення температури, проносу, блювоти, болю у животі.

На жаль, у разі появи симптомів переважна більшість людей починає приймати усе, що вдасться знайти у домашній аптечці, або те, що пропонує агресивна реклама. Треба пам’ятати: організм людини не потребує зайвих ліків. Зайві ліки ніколи не йдуть на користь. Тим більше, що кожен лікарський засіб має побічні дії. Якщо ви на свій розсуд вже щось приймали, це може значно ускладнити лікарям визначення діагнозу.

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— Ніхто нікого примусово госпіталізувати не буде, — каже лікарка. — Зараз вже не старі часи, коли дійсно треба було довго перебувати у лікарні. В інтернеті можна багато прочитати про харчові отруєння, але їх симптоми мають і інші недуги. Наприклад, на харчове отруєння може бути схожий апендицит, гостра гінекологічна патологія (позаматкова вагітність), інфаркт міокарда, тепловий удар, запалення легень, кишкова кровотеча. У таких випадках, наприклад, не можна промивати шлунок. Це небезпечно. Діагноз повинен встановити лікар, іноді це буває дуже складно зробити, і на це потрібен певний час. Тому краще, щоб пацієнта оглянув лікар. Він може прийняти рішення, що робити пацієнту далі: залишатися в інфекційній лікарні, їхати додому або йому взагалі потрібна госпіталізація в інший лікувальний заклад.

Дитина отруїлася? Не втрачайте час

Якщо є підозрюєте отруєння в дитини, зволікати не можна — треба терміново їхати до лікарні. Діти швидко втрачають рідину, в них починаються розлади у роботі різних систем організму, зокрема, серцево-судинної, що може призвести до різних ускладнень.

— Можна знизити температуру, не давати дитині їсти і привезти її до лікарні або до лікаря, — каже Світлана Лаврюкова. — Бо якщо є пронос і блювота, підвищення температури, ознаки інтоксикації, то пацієнт підлягає госпіталізації в інфекційну лікарню. Не може лікар телефоном подивитись живіт, оцінити колір шкіри, загальний стан дитини, тим паче зробити необхідні аналізи. У разі інтоксикації доведеться робити крапельниці, а це треба робити обов’язково в умовах стаціонару.

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До порад досвідченого лікаря краще дослухатись. Чи опиниться хтось з нас, наших рідних, друзів чи близьких серед пацієнтів інфекційної лікарні, значною мірою залежить саме від нас.