Летний парад желудочно-кишечных инфекций начинается!

Летний парад желудочно-кишечных инфекций начинается!

25 пациентов с острыми кишечными инфекциями, из них 15 — маленькие дети. Именно столько пациентов накануне приняла инфекционная больница, когда я пришла на встречу с директором Светланой Лаврюковой. Но почему так? В жару люди чувствуют себя не очень, а вот бактерии — прекрасно. Они стремительно размножаются и создают нам много проблем. Поэтому сезон пациентов инфекционки можно считать торжественно открытым!

На ошибках не учимся: как наша еда может нас отравить

отравление на море

Отдыхающие на море живо покупают вареные рачки, лакомятся жареной рыбкой и бутербродами с вареной колбасой. После такого кого-то есть сомнение, что многие люди могут заболеть острыми кишечными инфекциями? Без холодильника все эти продукты становятся потенциально опасными уже через час-два. А что у нас в витринах супермаркетов? Оливье, сельдь под шубой, печеночные и овощные тортики, заправленные майонезом, а также пирожные с масляным и сливочным кремом. Опять-таки, при отсутствии холодильника (пока купили, подождали транспорт на остановке, доехали домой или на пляж) вкуснятина превращается в отраву. А как на счет нашего самого популярного стритфуда? Тот, который с мясом и майонезом? Очень часто он готовится там, где нет централизованного водоснабжения. Да и медицинских книжек продавцы стритфуда в большинстве своем тоже не имеют.

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Болезни грязных рук: как избежать отравления

микробы на еде

Кишечные инфекции — это болезни грязных рук. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с несвежей пищей, зараженой водой и немытыми фруктами. Последних сейчас много. Попробовать их прямо на рынке — большой соблазн. Несвежей пищи тоже стало больше, потому что отключение света выводит из строя холодильники, и они уже не могут поддерживать нужную для продуктов температуру. А ныряя в море всегда есть риск наглотаться морской воды, где вполне могут быть те самые возбуители.

— Мы всегда советуем мамам, когда они собираются с ребенком на пляж, взять с собой питьевую воду, гигиенические салфетки, а также продукты, которые быстро не портятся, — говорит Светлана Лаврюкова, — Следуйте простым правилам гигиены и сможете избежать тяжелых желудочно-кишечных инфекций. Важно лишь не забывать об этом.

Светлана Лаврюкова

Светлана Лаврюкова, директор КНП «Городская клиническая инфекционная больница», заслуженный врач Украины

Что делать при отравлении? Не занимайтесь самолечением!

Светлана Яковлевна советует не заниматься самолечением, если подозреваете у себя кишечную инфекцию. Обращайтесь к семейному врачу или в приемное отделение инфекционной больницы, которое работает круглосуточно. Особенно, если речь идет о человеке почтенного возраста, о человеке с тяжелыми хроническими заболеваниями. В случае каких симптомов надо реагировать? Повышения температуры, поноса, рвоты, боли в животе.

инфографика
инфографика

К сожалению, при появлении симптомов подавляющее большинство людей начинает принимать все, что удастся найти в домашней аптечке, или то, что предлагает агрессивная реклама. Надо помнить: организм человека не нуждается в лишних лекарствах. Лишние лекарства никогда не идут на пользу. Тем более, что каждое лекарственное средство имеет побочные действия. Если вы по своему усмотрению уже что-то принимали, это может значительно усложнить врачам определение диагноза.

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— Никто никого принудительно госпитализировать не будет, — говорит врач, — Сейчас уже не старые времена, когда действительно надо было долго находиться в больнице. В интернете можно много прочитать о пищевых отравлениях, но их симптомы имеют и другие болезни. Например, на пищевое отравление может быть похож аппендицит, острая гинекологическая патология (внематочная беременность), инфаркт миокарда, тепловой удар, воспаление легких, кишечное кровотечение. В таких случаях, например, нельзя промывать желудок. Это опасно. Диагноз должен установить врач, иногда это бывает очень сложно сделать, и на это требуется определенное время. Поэтому лучше, чтобы пациента осмотрел врач. Он может принять решение, что делать пациенту дальше: оставаться в инфекционной больнице, ехать домой или ему вообще нужна госпитализация в другое лечебное учреждение.

Ребенок отравился? Не теряйте время

ребенок отравился

Если есть подозреваете отравление у ребенка, медлить нельзя — надо срочно ехать в больницу. Дети быстро теряют жидкость, у них начинаются расстройства в работе различных систем организма, в частности, сердечно-сосудистой, что может привести к различным осложнениям.

— Можно снизить температуру, не давать ребенку есть и привезти его в больницу или к врачу, — говорит Светлана Лаврюкова, — Потому что если есть понос и рвота, повышение температуры, признаки интоксикации, то пациент подлежит госпитализации в инфекционную больницу. Не может врач по телефону посмотреть живот, оценить цвет кожи, общее состояние ребенка, тем более сделать необходимые анализы. В случае интоксикации придется делать капельницы, а это надо делать обязательно в условиях стационара.

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К советам опытного врача лучше прислушаться. Окажется ли кто-то из нас, наших родных, друзей или близких среди пациентов инфекционной больницы, в значительной степени зависит именно от нас.

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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