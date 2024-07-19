Летний парад желудочно-кишечных инфекций начинается!

На ошибках не учимся: как наша еда может нас отравить

Отдыхающие на море живо покупают вареные рачки, лакомятся жареной рыбкой и бутербродами с вареной колбасой. После такого кого-то есть сомнение, что многие люди могут заболеть острыми кишечными инфекциями? Без холодильника все эти продукты становятся потенциально опасными уже через час-два. А что у нас в витринах супермаркетов? Оливье, сельдь под шубой, печеночные и овощные тортики, заправленные майонезом, а также пирожные с масляным и сливочным кремом. Опять-таки, при отсутствии холодильника (пока купили, подождали транспорт на остановке, доехали домой или на пляж) вкуснятина превращается в отраву. А как на счет нашего самого популярного стритфуда? Тот, который с мясом и майонезом? Очень часто он готовится там, где нет централизованного водоснабжения. Да и медицинских книжек продавцы стритфуда в большинстве своем тоже не имеют.

Важное по теме: Как пережить африканскую жару без ущерба для здоровья

Болезни грязных рук: как избежать отравления

Кишечные инфекции — это болезни грязных рук. Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с несвежей пищей, зараженой водой и немытыми фруктами. Последних сейчас много. Попробовать их прямо на рынке — большой соблазн. Несвежей пищи тоже стало больше, потому что отключение света выводит из строя холодильники, и они уже не могут поддерживать нужную для продуктов температуру. А ныряя в море всегда есть риск наглотаться морской воды, где вполне могут быть те самые возбуители.

— Мы всегда советуем мамам, когда они собираются с ребенком на пляж, взять с собой питьевую воду, гигиенические салфетки, а также продукты, которые быстро не портятся, — говорит Светлана Лаврюкова, — Следуйте простым правилам гигиены и сможете избежать тяжелых желудочно-кишечных инфекций. Важно лишь не забывать об этом.

Что делать при отравлении? Не занимайтесь самолечением!

Светлана Яковлевна советует не заниматься самолечением, если подозреваете у себя кишечную инфекцию. Обращайтесь к семейному врачу или в приемное отделение инфекционной больницы, которое работает круглосуточно. Особенно, если речь идет о человеке почтенного возраста, о человеке с тяжелыми хроническими заболеваниями. В случае каких симптомов надо реагировать? Повышения температуры, поноса, рвоты, боли в животе.

К сожалению, при появлении симптомов подавляющее большинство людей начинает принимать все, что удастся найти в домашней аптечке, или то, что предлагает агрессивная реклама. Надо помнить: организм человека не нуждается в лишних лекарствах. Лишние лекарства никогда не идут на пользу. Тем более, что каждое лекарственное средство имеет побочные действия. Если вы по своему усмотрению уже что-то принимали, это может значительно усложнить врачам определение диагноза.

Читайте также: Витамины — это лекарство, яд или маркетинг? Объясняет эксперт

— Никто никого принудительно госпитализировать не будет, — говорит врач, — Сейчас уже не старые времена, когда действительно надо было долго находиться в больнице. В интернете можно много прочитать о пищевых отравлениях, но их симптомы имеют и другие болезни. Например, на пищевое отравление может быть похож аппендицит, острая гинекологическая патология (внематочная беременность), инфаркт миокарда, тепловой удар, воспаление легких, кишечное кровотечение. В таких случаях, например, нельзя промывать желудок. Это опасно. Диагноз должен установить врач, иногда это бывает очень сложно сделать, и на это требуется определенное время. Поэтому лучше, чтобы пациента осмотрел врач. Он может принять решение, что делать пациенту дальше: оставаться в инфекционной больнице, ехать домой или ему вообще нужна госпитализация в другое лечебное учреждение.

Ребенок отравился? Не теряйте время

Если есть подозреваете отравление у ребенка, медлить нельзя — надо срочно ехать в больницу. Дети быстро теряют жидкость, у них начинаются расстройства в работе различных систем организма, в частности, сердечно-сосудистой, что может привести к различным осложнениям.

— Можно снизить температуру, не давать ребенку есть и привезти его в больницу или к врачу, — говорит Светлана Лаврюкова, — Потому что если есть понос и рвота, повышение температуры, признаки интоксикации, то пациент подлежит госпитализации в инфекционную больницу. Не может врач по телефону посмотреть живот, оценить цвет кожи, общее состояние ребенка, тем более сделать необходимые анализы. В случае интоксикации придется делать капельницы, а это надо делать обязательно в условиях стационара.

Вам может быть интересно! Детские сопли и их «друзья»: ЛОР объясняет, как не залечить ребенка

К советам опытного врача лучше прислушаться. Окажется ли кто-то из нас, наших родных, друзей или близких среди пациентов инфекционной больницы, в значительной степени зависит именно от нас.