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«Високоточна любов»: одеський художник навчив співчуттю штучний інтелект (фоторепортаж)

«Високоточна любов»: одеський художник навчив співчуттю штучний інтелект (фоторепортаж)

«Високоточна любов» – так називається виставка одеського художника Ігоря Гусєва, яка відкрилася 11 серпня в Галереї стійкості на вулиці Грушевського.

Дивна реальність от ШI

Від лютого 2024 року Ігор Гусєв майже не щоденно рефлексує з приводу новин, які ми чуємо кожного ранку через майже миттєві візуальні повідомлення. Але навіть серед щоденних жахів виникають події, які не просто жахають. Такою подією для нього стало затоплення зоопарку після підриву Каховської ГЕС. Побачивши цю новину він уявив як вода накриває звірів, які знаходяться в клітках і саме це стало поштовхом для створення серії робіт.

На выставке работ Игоря Гусева

Праворуч – Ігор Гусєв

– Тільки після взаємодії зі штучним інтелектом мені вдалося прийняти те, що сталося – зізнається автор. – У мене в голові стояла картинка як тонуть водоплаваючі птахи. І я зрозумів, що візуалізувати це все можна лише за допомогою штучного інтелекту. Я почав працювати і через візуальний перелом самого себе, я вийшов в більш менш нормальний психологічний стан.

Як результат, на стінах галереї можна побачити десяток робіт із нової серії, створеної у співавторстві із ШІ. На них – проникливі сюжети майже апокаліпсу. Сам художник побачив ці роботи вперше в такому форматі.

Выставка в Одессе
На выставка Игоря Гусева в Одессе
На выставке работ Игоря Гусева
Работы Игоря Гусева6
Работы Игоря Гусева5
Работы Игоря Гусева4
Работы Игоря Гусева7
Котик тонет, работа Игоря Гусева
Работы Игоря Гусева2
Работы Игоря Гусева

– Я стикаюсь із якоюсь дивною реальністю. Вона, начебто, і віртуальна і начебто, це моє. Це абсолютно нові почуття, яких я раніше не відчував.

Другу половину зали заповнили роботи серії «Щоденник третьої світової». Це невеликі роботи, майже щоденні меседжи, які з’являються як відповідь на агресію. Більшість з них знайомі глядачам, адже їх можна знайти не лише на сторінці Ігоря Гусєва у соціальних мережах, а й в численних цитуваннях та публікаціях, по вуличних виставках «Воля не смерть» які регулярно представляє на Дерибасівській та Книжці куратор Володимир Уманенко. Більшість робіт виконана на форзацах старих книжок, частіше за всього літератури радянського періоду, яка здебільшого тепер придатна лише для такого використання. Ігор (вже без втручання ШІ) тонко, саркастично та іноді, навіть, цинічно переформатовує відживші сенси на актуальні меседжі, які зрозумілі не лише співвітчизникам.

Военный дневник Игоря Гусева
Военный дневник Игоря Гусева2
Военный дневник Игоря Гусева3
Военный дневник Игоря Гусева4
Военный дневник Игоря Гусева5
Работы Игоря Гусева3
Военный дневник Игоря Гусева6
Военный дневник Игоря Гусева7
Военный дневник Игоря Гусева8
Военный дневник Игоря Гусева9
Военный дневник Игоря Гусева10
Военный дневник Игоря Гусева11
Военный дневник Игоря Гусева12
Военный дневник Игоря Гусева13

PTSR LIFE: що це?

Декілька слів хочеться сказати і про про Галерею Незламності. Цей простір – новий проєкт Музея сучасного мистецтва, який відкрився навесні в зовсім несподіваному районі– серед новобудов, автозаправок та автосалонів на вулиці Грушевського 39Є. До російського вторгнення в цьому приміщенні знаходився спортивний клуб. Але з лютого минулого року клуб закрився i взимку тут з’явився Пункт Незламності. Так і з’явилась назва «Галерея Незламності».

Галерея Незламності
Галерея Незламності2
Галерея Незламності3
Галерея Незламності4
Галерея Незламності5
Галерея Незламності6
Галерея Незламності7
Выставка работ одесского художника
Галерея Незламності8

Цікаво, що нові власники приміщення не стали знімати стару вивіску клубу, а трохи змінили розташування літер, тож тепер вхід до галереї знаходиться під вивіскою PTSR LIFE, що надало додаткових сенсів простору.

Куратор одесской галереи

Володимир Уманенко

Куратор галереї Володимир Уманенко розповів, що це вже другий великий виставковий проєкт і незважаючи на певну віддаленість від історичного культурного центра міста заходять сюди регулярно. Ну і сам факт того, що тепер на в’їзді в місто вас будуть зустрічати не лише промислові та торгові об’єкти, а й культурні – не лише приміряє з реальністю, а й розширює наші можливості.

Фото авторки

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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