Куди звертатися військовослужбовцям, якщо порушують їхні права?

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Для вирішення медичних питань (якщо не лікують, не дають направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), необхідно звертатися до Командування Медичних сил ЗСУ – (044) 230-73-64).

Фінансові питання, серед яких невиплата премій, вирішують у Департаменті фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – (044) 271-35-59.

У разі бездіяльності командирів або нестатутних відносин та дій рекомендується звертатися до:

Військової служби правопорядку;

Державного бюро розслідувань (якщо стосовно військового скоєно злочин);

Вищого командування – командування підрозділу, Генштабу, Міністерства оборони.

Якщо питання не стосуються службової діяльності, то військові можуть звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 0800-50-17-20, (044) 299-74-08.

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