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Куди звертатися військовослужбовцям, якщо порушують їхні права?

Куди звертатися військовослужбовцям, якщо порушують їхні права?

Якщо командир порушує права військовослужбовців, вони можуть звернутися до відповідних підрозділів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

Для вирішення медичних питань (якщо не лікують, не дають направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), необхідно звертатися до Командування Медичних сил ЗСУ – (044) 230-73-64).

Фінансові питання, серед яких невиплата премій, вирішують у Департаменті фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат – (044) 271-35-59.

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У разі бездіяльності командирів або нестатутних відносин та дій рекомендується звертатися до:

  • Військової служби правопорядку;
  • Державного бюро розслідувань (якщо стосовно військового скоєно злочин);
  • Вищого командування – командування підрозділу, Генштабу, Міністерства оборони.

Якщо питання не стосуються службової діяльності, то військові можуть звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 0800-50-17-20, (044) 299-74-08.

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