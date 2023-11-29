Комуналка, медицина, проїзд і податки: які пільги та виплати доступні учасникам бойових дій

Хто може отримати право на статус і пільги?

Статус учасника бойових дій (УБД) можуть отримати військовослужбовці ЗСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби і Військової прокуратури України. А також: поліцейські, добровольці, співробітники Державної фіскальної служби, які входили до складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО, співробітники Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби та ДСНС.

Щоб отримати статус УБД, потрібно мати досвід виконання бойових завдань. Кількість днів, проведених у зоні бойових дій, значення при цьому не має. Бійцям доступні два механізми:

Звернутися до командира військової частини, після чого запит розгляне державна комісія, у віданні якої перебуває підрозділ.

Звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки. У цьому разі слід подати виписку або копію документа, що підтверджує виконання бойового завдання. Необхідними свідченнями можуть бути: бойове донесення, журнал бойових дій, вахтовий журнал, польотний лист, матеріали спеціального посадового розслідування за фактом поранення, каліцтва або контузії. Крім того, знадобиться довідка про участь бійця в заходах із забезпечення оборони.

Надалі, для отримання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», учасник бойових дій має звернутися до Пенсійного фонду України з двома заявами:

про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг.

Комунальні послуги та житло

В Україні учасники бойових дій мають пільги на оплату комунальних послуг, які виражаються в такому:

знижку 75% на квартплату;

знижку 75% на оплату комунальних послуг і скрапленого балонного газу для побутових потреб;

знижку 75% на вартість палива, зокрема рідкого, за відсутності центрального опалення;

першочергове забезпечення житлом, ділянкою під житлове будівництво, садівництво і городництво, першочерговий ремонт будинку або квартири. При цьому, якщо учасник бойових дій має поранення, він забезпечується житлом протягом двох років після взяття на квартирний облік;

позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт будинку, дворових будівель, дачних будиночків із погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочерговий вступ до житлово-будівельних і гаражних кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації стоянок для транспорту, до садівничих товариств;

позачергове встановлення квартирних телефонів. При цьому учасник бойових дій оплачує 20% від вартості основних і 50% — від додаткових робіт, а абонентська плата нараховується зі знижкою 50%.

Охорона здоров’я та соціальні послуги

Учасники бойових дій мають пільги на медичні послуги, які виражаються в такому:

безкоштовні ліки , імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептом;

першочергове безоплатне зубопротезування (не з дорогоцінних металів);

безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсацію такого лікування;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів, а також першочергову госпіталізацію та обслуговування в лікувально-профілактичних установах і аптеках;

позачергове надання соціальних послуг з догляду або компенсацію витрат, пов’язаних із соціальним обслуговуванням.

Транспорт

Закон також передбачає пільги учасникам бойових дій на проїзд у громадському транспорті:

безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, а також автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

безоплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автотранспортом раз на два роки туди і назад або раз на рік зі знижкою 50%;

безоплатний електронний квиток у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Податки та виплати

Крім пільг зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства, учасникам бойових дій надаються також додаткові виплати:

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;

25% надбавки до щомісячного довічного грошового утримання, пенсії або державної соціальної допомоги в разі втрати працездатності.

Відпочинок та освіта дітей

Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» передбачено пільги на оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій.

Діти ветеранів мають першочергове право на зарахування до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а також оздоровчих таборів.

Під час здобуття вищої, профтехнічної та фахової вищої освіти учасники бойових дій та їхні діти можуть перевестися на бюджетну форму навчання, безоплатно або на пільгових умовах проживати в гуртожитках. А за відсутності заборгованості — отримувати соціальну стипендію.



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