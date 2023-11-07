Які пільги належаться дітям військових в Україні

Які існують пільги для дітей

Якщо військовослужбовця захопили в полон або визнали у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або померлим, його повнолітнім дітям належить допомога. У кожному разі виплата провадиться не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Військовослужбовці та їхні родичі мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, загиблих або зниклих безвісти. До таких членів сімей належать: батьки, дружина/чоловік, неповнолітні діти, а також діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку.

Дітям військовослужбовців за місцем проживання у першочерговому порядку надають місця у державних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Крім того, діти, які не досягли повноліття, мають право на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» за загиблого військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Соціальні гарантії для дорослих членів сімей військовослужбовців

Члени сімей військовослужбовців мають перевагу при прийнятті на роботу та на залишення на посаді за скорочення штату працівників.

Крім того, вони мають право на першочерговий напрямок для професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки із виплатою на період навчання середньої зарплати.

Дружинам або чоловікам військовослужбовців за місцем роботи виплачують грошову допомогу у розмірі середньомісячної зарплати при розірванні трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка чи дружини на службу в іншу місцевість.

Якщо дружина чи чоловік військового тимчасово втрачає працездатність, листи непрацездатності оплачують у розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від страхового стажу.

Крім цього, родичам військового зараховується період проживання разом із чоловіком чи дружиною у місцевостях, де не було можливості працевлаштування за фахом, але не більше 10 років.

На кого не поширюється Закон про захист прав військовослужбовців

Дія Закону не поширюється на:

членів сімей військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які загинули або померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби в резерві внаслідок вчинення ними кримінального або адміністративного правопорушення;

якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста відбулася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння або стала наслідком навмисного заподіяння тілесного ушкодження;

іноземців та людей без громадянства, які проходять військову службу до ЗСУ, крім положень щодо грошового забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.

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Джерело: rbc.ua