Хто захистить права військовослужбовців?

Після повномасштабного вторгнення в Україну країни-агресорки росії наша держава зіткнулася з низкою викликів, у тому числі з такою проблемою, як захист прав військовослужбовців. Адже законодавство, яке регулює права військових, було прийнято у 1992-1993 роках, і деякі його аспекти на сьогоднішній день вже морально застаріли та потребують корекції та оновлення.

Водночас українські військовослужбовці повинні знати, куди їм слід звертатися, щоб захистити свої права, розповів представник омбудсмена з прав людини у системі органів сектору безпеки та оборони Олександр Кононенко.

За словами Кононенка, сьогодні проблеми, які потребують уваги та врегулювання, виявляються у спілкуванні з сім’ями військовослужбовців та керівництвом військових частин, і ефективність держави полягає в тому, щоб своєчасно змінювати законодавство та усувати існуючі негаразди.

Він також додав, що у випадку виникнення проблем всім військовослужбовцям слід звертатися на державні гарячі лінії (урядову, Міністерства оборони) та на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зокрема, це:

урядова гаряча лінія – 0-800-50-17-20 ;

; гаряча лінія Міністерства оборони – 044-299-74-08 ;

; гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 0-800-501-720.

«Фактично законодавчо визнано, що військовослужбовці, окрім Уповноваженого ВР України, з прав людини звернутися зі скаргою не можуть нікуди. Так прописано у законодавстві», – наголосив представник омбудсмена.

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