Куда обращаться военнослужащим, если нарушают их права?

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Так, для решения медицинских вопросов (если не лечат, не дают направление на военно-врачебную комиссию (ВВК), необходимо обращаться в Командование Медицинских сил ВСУ – (044) 230-73-64.

Финансовые вопросы, среди которых невыплата премий, решают в Департаменте финансов Минобороны по вопросам денежного довольствия и социальных выплат – (044) 271-35-59.

В случае бездействия командиров или неуставных отношений и действий рекомендуется обращаться в:

Военную службу правопорядка;

Государственное бюро расследований (если в отношении военного совершено преступление);

Высшее командование – командование подразделения, Генштаб, Министерство обороны.

Если вопросы не касаются служебной деятельности, то военные могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека – 0800-50-17-20, (044) 299-74-08.

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