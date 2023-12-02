Куда обращаться военнослужащим, если нарушают их права?

Если командир нарушает права военнослужащих, они могут обратиться в соответствующие подразделения.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Так, для решения медицинских вопросов (если не лечат, не дают направление на военно-врачебную комиссию (ВВК), необходимо обращаться в Командование Медицинских сил ВСУ – (044) 230-73-64.
Финансовые вопросы, среди которых невыплата премий, решают в Департаменте финансов Минобороны по вопросам денежного довольствия и социальных выплат – (044) 271-35-59.
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В случае бездействия командиров или неуставных отношений и действий рекомендуется обращаться в:
- Военную службу правопорядка;
- Государственное бюро расследований (если в отношении военного совершено преступление);
- Высшее командование – командование подразделения, Генштаб, Министерство обороны.
Если вопросы не касаются служебной деятельности, то военные могут обращаться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека – 0800-50-17-20, (044) 299-74-08.
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