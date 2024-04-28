Читай! Пиши! Перемагай!»: в Одеській бібліотеці стартував конкурс читацьких рецензій

Рецензії пишуть читачі

Вперше конкурс читацьких рецензій в ОННБ було проведено у 2011 році. Тривав він протягом місяця підготовки до виставки-форуму «Українська книга на Одещині». Переможців нагороджували на церемонії відкриття. І спочатку охочих брати участь у конкурсі було небагато – чоловік 10-30.

Сьогодні кількість конкурсантів – понад сотню.

– Ми зрозуміли, що можна охопити ширшу аудиторію читачів, якщо продовжити час конкурсу – хоч би на півроку, – розповідає генеральний директор ОННБ Ірина Бірюкова. – І ось уже три роки конкурс стартує 27 квітня. Цього дня ми відзначаємо відкриття читального залу тоді ще Одеської міської публічної бібліотеки 1830 року. А підсумки підбиваємо 30 вересня – коли святкуємо Всеукраїнський день бібліотек.

Така тривалість конкурсу дає чудові результати. Адже влітку і школярі, і дорослі мають більше часу для читання і для того, щоб поділитися своїми враженнями.

Всупереч ковіду та війні

Не припинявся Книголюб ні вчасно ковида, ні з початком повномасштабної війни.

– У квітні 2022 року конкурс відбувся. Нам, безперечно, було складно його організувати. Адже з моменту повномасштабного вторгнення минуло зовсім небагато часу. Усі ми були трохи розгублені, – зізнається Ірина Бірюкова. – Як працювати у цих умовах? Як забезпечити безпеку відвідувачів? Водночас – питання від натхненника «Книголюба», учасника Ротарі-клубу члена-кореспондента Транспортної академії України Віктора Денісова: «Робимо конкурс?» І його відкрили – у філії бібліотеки, читальному залі на Філатова, 1.

Розташована філія поруч із фізико-хімічним інститутом імені Богатського, де є справжній бомбосховище. Тож у разі повітряної тривоги відвідувачі та співробітники могли перейти туди. Адже безпека людей – головна умова роботи бібліотеки під час війни. А читачів у філії на Філатова ставало дедалі більше.

– Цей конкурс під час вторгнення об’єднав людей за допомогою книг та творчості, – каже Віктор Денисов. – І довів непохитність нашого міста.

І онлайн, і в читальній залі

Поки читальна зала на Філатова приймала відвідувачів, продовжувалося обладнання укриття в головній будівлі бібліотеки на Пастера, 13. Разом з тим, бібліотека активно працювала онлайн.

– Коли з’явилася можливість приймати відвідувачів, забезпечуючи їхню безпеку у центральній будівлі, ми повернулися з віртуального простору до реального. Але й робота онлайн, у певному сенсі, також була відкриттям, – зізнається директор ОННБ. – У нас дуже зросла відвідуваність сайту. І зараз понад дві третини відвідувань – онлайн. Тобто люди переглядають інформацію на сайті, звертаються до електронного каталогу доступних копій рідкісних та цінних видань, знайомляться з періодичними виданнями, які бібліотека оцифровує та подає у відкритий доступ. Життя продовжується!

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Про книги, представлені на конкурс, та його умови

Ось уже другий рік «Книголюб» стартує у чудовій старовинній будівлі ОННБ. Цього дня тут збираються читачі, бібліотекарі та партнери проекту.

Починається відкриття конкурсу із вдячності нашим захисникам. Хвилиною мовчання шанують пам’ять загиблих. Серед них – письменники, яких забрала війна. Усіх їх на церемонії відкриття згадали поіменно. І, можливо, на книжки українських письменників, убитих рашистськими агресорами, читачі вирішать написати рецензії.

Усього для конкурсу читацьких х відгуків бібліографи ОННБ представлять понад 100 книг, що вишли у видавництвах України протягом 2023-2024 років. Кожна з них заслуговує на увагу актуальністю теми, художнім оформленням, оригінальністю дизайну та поліграфічного виконання. Усі ці книги – переможці найпрестижніших літературних конкурсів, лауреати державних та міжнародних премій.

Список видань подано на сайті бібліотеки. Водночас учасник може подати рецензію на вітчизняну книжкову новинку на власний вибір.

Участь у конкурсі можуть взяти усі бажаючі віком від 14 років. Відгук пишеться у довільній формі українською мовою з обмеженням за обсягом до 400 слів. Рецензії надсилають електронною поштою [email protected] або до відділу обслуговування користувачів за адресою: вул. Пастера, 13 із позначкою «Конкурс читацьких відгуків». Приймаються відгуки до 20 вересня.

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Про користь рецензій та «маленьку гривню»

За словами організаторів конкурсу, участь у ньому беруть читачі різні: студенти, військові, пенсіонери, технарі та гуманітарії. Усі рецензії публікуються на сайті бібліотеки.

– Відкликання може спонукати прочитати цю книгу іншого читача, – каже Ірина Бірюкова. – Він отримає задоволення від прочитаного, нові знання і трохи більше сил протистояти викликам сьогодення.

Так конкурс поєднує людей, для яких читання стає життєвою стратегією успіху, можливістю здобуття якісної освіти, розвитку критичного мислення, самореалізації особистості.

Усі учасники конкурсу отримають подарунки від бібліотеки та партнерів проекту – ПАТ АК «Пiвдений» та ПАТ «Енні Фудз». А переможці – автори найцікавіших оригінальних рецензій – грошові премії.

– Добрим словом та «маленькою гривнею» можна досягти більшого, ніж тільки добрим словом, – усміхається Ірина Бірюкова. – Але розміру цих нагород ми не знаємо – це вирішують ротарійці.

Не секрет, що сучасний світ стає дедалі віртуальнішим медійним. Але все ж таки інтернет не може замінити спілкування з книгою. Бібліотеки накопичують та зберігають їх, щоб передати ці книжкові скарби людям. І саме книги у наш нелегкий час дають нам сили, надію та можливість не розгубити, не втратити себе.

А тому – читайте, ділитесь відгуками та перемагайте!

Фото надані ОННБ