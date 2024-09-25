Одеській науковій бібліотеці – 195 років: які святкові заходи можна відвідати

Цього дня, 25 вересня 2024 року, Одеська національна наукова бібліотека (ОННБ) відзначає 195 років від дня свого заснування. А 30 вересня в Україні відзначатимуть День бібліотекаря. І у зв’язку з цими знаменними подіями співробітники ОННБ підготували День відкритих дверей, екскурсійну програму та ще низку захоплюючих зустрічей із читачами.
Як повідомили у прес-службі ОННБ, з 23 по 30 вересня у залах бібліотеки одеситів чекають наступні цікаві заходи:
25 вересня
19:00 – ювілейне надвечір’я у бібліотеці з нагоди 195-річчя ОННБ
Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (1-й поверх)
27 вересня
11:00-17:00 – День відкритих дверей «Світ дитячої книжки»
Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (1-й поверх)
24, 26, 28-29 вересня
11:00; 13:00; 15:00 – захоплююча екскурсійна програма: оглядові та тематичні екскурсії старовинними залами бібліотеки
Місце проведення: головний корпус ОННБ
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30 вересня
15:00 – урочисте підбиття підсумків конкурсу читацьких відгуків «Книголюб – 2024». Нагородження переможців почесними дипломами, грошовими преміями та пам’ятними подарунками
Місце проведення: відділ рідкісних видань та рукописів ОННБ (2-й поверх)
23-30 вересня
10:00-18:00 – благодійна акція «Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу»
Місце проведення: головний корпус ОННБ (вул. Пастера, 13) та читальний зал ОННБ (вул. Акад. Філатова, 1).
Редакція «Одеського життя» щиро вітає співробітників ОННБ з поважним ювілеєм! Бажаємо внутрішньої гармонії, здоров’я, успіхів, невичерпних фондом і якнайбільше вдячних читачів!