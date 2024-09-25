Одеській науковій бібліотеці – 195 років: які святкові заходи можна відвідати

Дитяча бібліотека №37 у Пересипському районі Одеси зазнала значних змін завдяки менторський підтримці Одеського художнього музею та програмі “Спадщина”. Заклад отримав сучасне обладнання, а діти та підлітки в ньому можуть не лише читати, але й брати участь у цікавих заходах.

Цього суботнього дня, 7 вересня 2024 року, в Україні відзначають свято тих, хто стоїть на варті державних інтересів та забезпечує нашу безпеку – День воєнної розвідки. Це особливе свято, особливо в дні повномасштабної війни, адже військові дії неможливі без розвідки, і саме цей рід військ робить усе можливе, щоб українці мали майбутнє на рідній землі. На перший погляд, робота бійців невидимого фронту непомітна, але при цьому дуже важлива для національної оборони країни.

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