Комуналка та допомога: чому ці питання переселенці частіше вирішують з юристами

За роз’ясненнями ми звернулися до помічниці юриста сектору «Балтське бюро правової допомоги» Каріни Кучмій.

Наталя Ч.: «Будинок було розбомблено 2 березня 2022 року, його майже два роки як немає, а на Вайбер приходять платіжки за газ та електрику».

У разі, якщо житло споживача зруйновано внаслідок ведення воєнних (бойових) дій і, відповідно, комунальні послуги та послуга з управління багатоквартирними будинками з цих причин споживачеві не надаються (не надавалися), плата за ці послуги не нараховується.

У кожного споживача є базовий договір про надання послуг з компанією що постачає послуги. Він підписується особисто або укладається автоматично. У договорі мають бути прописані форс-мажорні обставини. Війна – це форс-мажорна обставина, коли незалежно від бажання споживач не може виконати зобов’язання щодо оплати послуг.

Як повідомити про форс-мажорні обставини

повідомити компанію (письмово), що у споживача зруйноване або пошкоджене житло і це є форс-мажорною обставиною;

додати до звернення докази (ними можуть бути акт про пожежу або акт про пошкодження майна, довідка від місцевої влади та бажано декілька фотографій).

У надавача послуг можна запросити договір про надання послуг. Якщо у ньому немає рядка про форс-мажорні обставини, то можна посилатися на рішення Торгово-промислової палати України. За ним, військову агресію рф визнано надзвичайною та невідворотною подією, а отже, форс-мажорною обставиною.

На підставі цього мають припинити нараховувати платежі за послугу.

Звернення краще надсилати поштою і зберігати накладну про відправлення, далі це буде доказом факту посилання звернення.

Якщо упродовж 30 днів реакції немає, потрібно звертатися до суду з цивільним позовом.

Альона С.: «На електронну пошту приходять квитанції за газ щомісяця. Житло в окупації».

Якщо Ваше житло розташоване на тимчасово окупованій території або на території ведення бойових дій, з вас не стягуватимуть заборгованість за оплату, утворену після 24 лютого 2022 року, впродовж періоду від дати початку до дати завершення бойових дій або тимчасової окупації територій. Стягувати борги за ЖКП забороняється до скасування або припинення воєнного стану.

Свою відсутність ви маєте підтвердити офіційно, звернувшись до постачальника і надавши одну з довідок:

довідку про місце проживання;

довідку внутрішньо переміщеної особи ;

документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі;

довідку про проходження лікування, навчання або військової служби.

Що робити, якщо платіжки переселенцям все ж таки приходять

Нарахування оплати за комунальні послуги у випадку тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача можна призупинити такими способами:

за наявності встановлених лічильників щомісяця передавати виконавцю комунальної послуги онлайн ті ж самі показники;

за відсутності лічильників звернутися із заявкою до виконавця комунальної послуги про тимчасове обмеження газопостачання (водопостачання) та укласти відповідний договір. На підставі договору виконавець комунальної послуги опломбує трубу.

Це загальний алгоритм дій. Однак бажано, щоб людина зверталася до юриста особисто. Адже в кожному випадку є свої нюанси і потрібно переглянути, які дії вже були вжиті особою і що в такому випадку потрібно робити та куди звертатися щодо перерахунку комунальних послуг.

Бюро надає ВПО первинну правову допомогу: правові інформації, письмові консультації, складання заяв, скарг, інших правових документів, та вторинну правову допомогу: позовні заяви до суду, представництво інтересів особи в суді, призначення безкоштовного адвоката та захист особи в суді.

Як отримати допомогу від міжнародних фондів

Багато запитань від внутрішньо переміщених осіб стосувалися й отримання допомоги від міжнародних фондів та організацій. Чому відмовляють деякі з них, посилаючись на те, що допомога вже надавалася іншим фондом? Каріна Кучмій надала рекомендації.

Щодо допомоги від міжнародних фондів та організацій через портал «Дія», є інформація про те, що особа може отримати грошову допомогу лише від однієї міжнародної організації. Перед поданням заявки на отримання допомоги до певного фонду або організації вона повинна ознайомитися з умовами останніх. Тобто, вид допомоги один, але виплачують різні агенції.

Міжнародні організації або фонди самі регулюють процес надання допомоги і перевіряють, чи були дотримані умови подання заявки (окремо по кожній організації на їхньому офіційному сайті потрібно дивитися, чи є зазначена умова, що заявки не розглядаються або відмовляють у призначенні допомоги, якщо вже було звернення до іншого фонду або організації). Також є укладені меморандуми про співпрацю міжнародної організації з Міністерством соцполітики України.

Якщо інформацію знайти не можете, раджу звертатися до представників даної організації за номером телефону і дізнаватися умови або робити звернення на відділення організації з проханням роз’яснити вимоги для надання допомоги.

Якщо заявка подається через сайт «Дія», то за посиланням можна відслідковувати, на якому етапі розгляду вона знаходиться. Термін розгляду заявки — від 10 до 30 днів, залежно від організації.

Від редакції

Після наших перших публікацій і опитувань серед нових мешканців Балтської громади до Бюро правової допомоги звернулося 17 осіб. Запитання більшості з них були щодо отримання рахунків за оплату комунальних послуг з місць постійного проживання. Декілька осіб потребували допомоги в оформленні заявок на перерахунок послуг. По одній людині – щодо оскарження кредитного договору і щодо договору по роботі.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.