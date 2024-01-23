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Як перевіряють місця проживання переселенців

Як перевіряють місця проживання переселенців

З серпня 2023 року Нацсоцслужба перевіряє фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Мета перевірок – виявити людей, які отримують держдопомогу на проживання незаконно.

За інформацією Національної соціальної сервісної служби, перевіряють не всіх поспіль, а лише якщо є підозри, що людина не проживає за вказаною адресою.

Як відбувається перевірка місця проживання ВПО

  1. За два дні людину попереджають про перевірку за телефоном або надсилають повідомлення, наприклад, на «Вайбер».
  2. Якщо людина повідомила про свою відсутність у зв’язку з перебуванням у родичів або, наприклад, з відпусткою, перевірка відкладається на два тижні.
  3. Якщо людини не буде за місцем проживання і через 2 тижні, то складуть акт і залишать офіційне повідомлення про необхідність у строк до 14 робочих днів прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

ВАЖЛИВО! Непроходження ідентифікації ВПО протягом 30 календарних днів є причиною скасування виплат.

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