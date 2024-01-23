Як перевіряють місця проживання переселенців

З серпня 2023 року Нацсоцслужба перевіряє фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Мета перевірок – виявити людей, які отримують держдопомогу на проживання незаконно.
За інформацією Національної соціальної сервісної служби, перевіряють не всіх поспіль, а лише якщо є підозри, що людина не проживає за вказаною адресою.
Як відбувається перевірка місця проживання ВПО
- За два дні людину попереджають про перевірку за телефоном або надсилають повідомлення, наприклад, на «Вайбер».
- Якщо людина повідомила про свою відсутність у зв’язку з перебуванням у родичів або, наприклад, з відпусткою, перевірка відкладається на два тижні.
- Якщо людини не буде за місцем проживання і через 2 тижні, то складуть акт і залишать офіційне повідомлення про необхідність у строк до 14 робочих днів прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.
ВАЖЛИВО! Непроходження ідентифікації ВПО протягом 30 календарних днів є причиною скасування виплат.
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