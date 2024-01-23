Як перевіряють місця проживання переселенців

Встигніть оформити субсидію на вугілля та дрова Мешканці приватних будинків у опалювальний сезон мають право на субсидію для придбання твердого пічного побутового палива: вугілля або дров. Якщо сім’я ще не отримувала субсидію на тверде паливо 2023 року, можна звернутися по неї і в січні-лютому 2024 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи є обов’язковими благодійні внески в школі Відповіді на ці та інші запитання за підсумками телефонної лінії для внутрішньо переміщених осіб дав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Ми ВПО. У школі, до якої ми почали ходити в Києві, є благодійні внески. За “версією” адміністрації закладу, вони йдуть на оплату працівників охорони. Здаємо по 250 гривень на місяць і влітку, коли канікули, також. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ