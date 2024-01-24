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Безоплатна юридична допомога для переселенців у Рені: як отримати та куди звертатися

Безоплатна юридична допомога для переселенців у Рені: як отримати та куди звертатися

Усі, хто приїхав до Ренійської громади з інших регіонів України внаслідок воєнних дій, мають право на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу, яку надають юристи Ренійського бюро правової допомоги.

— Це може бути первинна допомога — консультації, роз’яснення, чого переселенці часто потребують, оскільки опинилися в незнайомому місті, — розповідає помічник юриста Анастасія Паніогло. — Також переселенці, як і інші пільгові категорії громадян, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу: здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; юристи Бюро можуть складати документи процесуального характеру. У 2023 році до нас по правову допомогу звернулися понад сорок ВПО. Більшість із них потребували відновлення втрачених документів.

— Наприклад, переселенці нерідко звертаються з питаннями, як підтвердити трудовий стаж під час оформлення пенсії, якщо документи залишилися на окупованій території або втрачені, — продовжує тему провідна юристка Ренійського бюро Анжела Пеньова. — На жаль, були випадки, коли доводилося допомагати встановлювати факт смерті родича в зоні активних бойових дій, адже там немає установ, що дадуть документ про смерть. Усі ці питання вирішуються через суд, і ми в цьому допомагаємо. Що стосується проблеми нарахування комунальних платежів у місцях, де тривають бойові дії, то з нею до нас звернулися торік чотири переселенці. Ми допомагали їм писати заяви, звернення, зібрати пакет необхідних документів, які доводять, що вони проживають у Ренійській громаді. Кожен випадок — індивідуальний, і ми готові допомагати всім, хто приїхав у Ренійську громаду. Я всім кажу: запитуйте нас про все, що цікавить — послуги Бюро безкоштовні.

Куди звертатися

Ренійське бюро правової допомоги розташоване за адресою: м. Рені, вул. 28 Червня, 125.

Телефони:

  • (04840) 4-02-71, 
  • 066 827 58 73,
  • (0800) 213-103 – гаряча лінія.

Щосереди, з 9.30 до 10.30, юристи ведуть прийом громадян у Ренійській міськраді на другому поверсі.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФІЛЬ

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